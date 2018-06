16 choses à savoir pour comprendre pourquoi tout le monde capote sur le prince héritier de Jordanie

Dimanche, le prince William a profité d’une pause après une longue journée de visites officielles en Jordanie pour regarder un match de la Coupe du monde opposant l’Angleterre au Panama aux côtés du prince Hussein ben Abdallah. Les images ont fait le tour de la planète.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 24 Juin 2018 à 1 :43 PDT

Les projecteurs se sont braqués sur ce jeune héritier que l’Occident ne connaît pas encore beaucoup, mais qui jouit d’une grande popularité dans son pays du Moyen-Orient où la majorité de la population a moins de 25 ans.

Libération lui consacrait d’ailleurs un papier cette semaine, le qualifiant d’étoile montante de la monarchie jordanienne.

Voici 16 choses à savoir sur le prince qui fait tourner bien des têtes:

1. Il est né le 28 juin 1994 à Amman, en Jordanie. Il aura donc 24 ans cette semaine.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 11 Mai 2018 à 1 :03 PDT

2. Hussein ben Abdallah est officiellement devenu l’héritier au trône de Jordanie en 2009, à 15 ans.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 20 Mai 2018 à 6 :25 PDT

3. Il est le fils de l’actuel roi Abdallah II et de la reine Rania.

Une publication partagée par Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) le 10 Juin 2018 à 1 :02 PDT

4. Sa mère Rania, véritable vedette des réseaux sociaux, a plus de 4 millions d’abonnés sur Instagram.

5. Il a un frère et deux sœurs plus jeunes.

6. Il est allé à l’école primaire et secondaire en Jordanie, mais en 2016, il a obtenu un diplôme de science politique à la prestigieuse Université de Georgetown, à Washington DC.

7. Il est aussi diplômé de l'Académie royale militaire de Sandhurst depuis 2017.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 13 Mars 2018 à 1 :09 PDT

8. Le prince a le rang de premier lieutenant dans les forces armées jordaniennes.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 7 Févr. 2018 à 11 :59 PST

9. Il a plus d’un million et demi d’abonnés sur Instagram et il utilise abondamment les réseaux sociaux pour interagir avec la population.

Toutes ses publications sont d’ailleurs traduites de l’arabe à l’anglais.

10. Il préfère souvent apparaître en civil plutôt qu’en habit traditionnel ou militaire.

11. Il adore le soccer.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 12 Mai 2018 à 12 :02 PDT

12. Il est également musicien.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 19 Janv. 2016 à 2 :25 PST

13. Le rôle du prince héritier est surtout cérémoniel. La Constitution de Jordanie n’y associe aucun poste politique, mais il est bien sûr associé aux fonctions de son père.

14. En août 2017, il a d’ailleurs accompagné Abdallah II dans un voyage au Canada et il a rencontré Justin Trudeau et sa femme Sophie Grégoire-Trudeau.

15. Il prend part aux travaux de diverses assemblées sur des enjeux qui lui tiennent à cœur, ce qui lui vaut une grande popularité dans son pays.

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 20 Mai 2017 à 7 :26 PDT

Il a entre autres présidé en 2015 une session au Conseil de sécurité de l’ONU sur le rôle des jeunes dans la construction de la paix mondiale.

16. Sa vie de jeune héritier l’a amené à vivre de nombreuses aventures...

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 9 Avril 2018 à 12 :04 PDT

Une publication partagée par Al Hussein bin Abdullah II (@alhusseinjo) le 26 Mars 2018 à 1 :52 PDT

- Avec les informations de l’AFP