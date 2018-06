Tony Accurso coupable sur toute la ligne

Tony Accurso a été déclaré coupable des cinq chefs qui pesaient contre lui au palais de justice de Laval lundi après-midi.

Les jurés ont délivré ce verdict unanime au bout de leur septième journée de délibération.

L’homme d’affaires a été déclaré coupable des accusations de corruption, complot pour corruption et abus de confiance, complot pour fraude, fraude et avoir aidé à commettre des abus de confiance à des fonctionnaires et des élus, notamment l’ancien maire de Laval.

Il n’a pas eu de réaction particulière au moment du verdict selon les personnes présentes dans la salle.

Le procureur de la Couronne, Me Richard Rougeau, s’est dit «très satisfait» du verdict rendu.

«Cela fait cinq ans que nous travaillons là-dessus. Je veux remercier les jurés qui ont fait un travail colossal dans ce dossier», a-t-il fait savoir lors d’un point de presse.

Il a dit que lui et son équipe allaient prendre quelques jours pour réfléchir à la sentence qu’ils vont réclamer contre M. Accurso.

«Nous avons rempli nos objectifs dans tout ce dossier. Ce verdict vient le clore avec la cerise sur le sundae comme on dit», a ajouté Me Rougeau.

Du côté de la défense de Tony Accurso, c’est la déception qui prévaut. Mais l’avocat de l’homme d’affaires n’exclut pas de faire appel.

«Nous allons évaluer les possibilités d’appel (...) L’enquête de l’UPAC sur le premier jury pourrait être prise en compte, mais c’est M. Accurso qui va décider de la suite des choses», a expliqué Me Marc Labelle.

Tony Accurso encourt une peine de prison maximale de 10 ans.

Les représentations sur la peine commenceront dès jeudi au palais de justice de Laval.