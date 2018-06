Ado poignardé à mort à L’Île-des-Sœurs: «Je suis fâchée, je suis déçue, je suis atterrée» – la mère de la victime

Trois jours après le verdict d’acquittement prononcé contre celui qui a poignardé un jeune de 15 ans en octobre 2016 à L’Île-des-Sœurs, à Montréal, la mère de la victime ne décolère pas face au dénouement de cette histoire.

En entrevue au Québec matin sur les ondes de LCN, la femme a expliqué qu’elle n’acceptait toujours pas l’issue du procès au cours duquel l’adolescent qui était accusé de meurtre non prémédité avait pourtant admis avoir poignardé la victime. Le jury a plutôt retenu la thèse de la légitime défense.

«Je suis fâchée, je suis déçue, je suis atterrée. Je n’arrive pas à concevoir un tel verdict. [...] Je n’ai pas la tranquillité d’esprit. J’ai fait mon deuil, j’ai reçu l’appel de la mort de mon fils il y a presque deux ans, mais j’avais espoir que la justice soit rendue.»

La mère de la jeune victime trouve que le verdict lance un bien mauvais message.

«Il y a une vie qui est partie pour toujours tandis que lui, il va sortir maintenant, il va être fier parce qu’il va dire qu’il est acquitté. Alors il faut prendre des couteaux quand on va dans les fêtes et comme ça on est en sécurité. C’est comme ça qu’on se sent en sécurité? En étant armé? Je n’arrive pas à concevoir qu’au Canada on lance ce message aux jeunes», poursuit-elle.

La femme, qui dit se sentir comme une «victime», affirme qu’il est encore trop tôt pour envisager de pardonner à celui qui a enlevé la vie de son fils.

«Pour l’instant, ma plaie est tellement fraîche. Il me manque beaucoup. Lui, il est parti, mais ma vie aussi a été brisée. [...] Je ne peux pas penser à pardonner pour l’instant.»