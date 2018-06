Adolescente disparue à Laval

LAVAL | Une adolescente de 17 ans qui n’a pas donné de nouvelles depuis vendredi dernier est recherchée par la police de Laval.

Laurianne Robichaud était partie de son domicile vendredi pour rejoindre une «personne de son entourage», a mentionné la police de Laval, lundi matin.

«Elle n'est pas revenue chez elle depuis et ses proches sont très inquiets», a ajouté la police par communiqué.

Laurianne Robichaud est blanche et parle français. Ayant les cheveux blonds et les yeux bruns, elle mesure 1 m 72 (5'8" pi) et pèse 63,6 kg (140 lb).

Toute personne ayant des informations sur elle peut appeler la Ligne-Info au 450-662-INFO (4636) ou le 911 en mentionnant le dossier LVL 180622 052.