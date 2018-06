Découvrez LA place où passer un week-end de rêve en amoureux!

En collaboration avec

Tu sais, ces moments où tu as envie de quitter la ville et d’aller te faire bronzer ailleurs qu’au parc Laurier? Moi, c’était la semaine passée. J’avais.Besoin.De.Petites.Vacances.

Mon jeune époux et moi avons donc plié bagage et pris la direction de l’Auberge du Lac Taureau, à Saint-Michel-des-Saints, en Haute-Matawinie.

La région de Lanaudière nous a toujours plu parce qu’en plus d’offrir des paysages vraiment impressionnants, on y est en moins de 2h30 de route.

Franchement, on n’a pas été déçus de notre séjour! On a vécu un long weekend de pur plaisir à la Dirty Dancing (sans la passe de "Nobody puts baby in a corner"), c’est-à-dire des activités à n’en plus finir dans un lieu de villégiature de luxe, en pleine nature.

Du gros fun

J’avoue qu’on a eu de la difficulté à choisir parmi les nombreuses activités offertes sur le site. On a finalement bourré notre horaire-de-loisirs avec tout ça:

Capture d'écran

1. Traîneau à chiens d’été

Avec un petit carrosse sur roues. Les chiens avaient du mal à contenir leur joie dans les sentiers de la forêt pendant que nous aussi, on avait du mal à contenir notre joie!

Capture d'écran

2. Côte-à-côte

On pensait avoir atteint le summum du plaisir dans les sentiers jusqu’à ce qu'on arrive dans le «pit de sable». Des bosses, d’immenses flaques d’eau et un VCC. Imagine.

Capture d'écran

3. Équitation

Du soleil, des chevaux et les cheveux dans le vent (sous le casque bien sûr), que veux-tu de plus?

Capture d'écran

4. Hélicoptère

Le pilote de Sélect Aviation est venu nous chercher en hélicoptère sur le site de l’hôtel. Le tour a commencé en mode tranquillou-amoureux, puis en mode sportif. Ton manège favori < l’hélicoptère.

Capture d'écran

5. Paddleboard

Petit moment de détente pendant lequel on a pu profiter du calme du lac Taureau. On a fait ça comme des champions, sans tomber plonger!

Capture d'écran

6. Kayak

Il n’y a rien comme le kayak en duo pour solidifier un couple : «non toi t’es le moteur, moi je dirige, non toi, à gauche, gauche!!»

Capture d'écran

7. Pêche

On a sorti quatre truites de l’étang ensemencé, dont une loooooongue comme ça, de quoi faire un vrai festin de pêcheurs!

Capture d'écran

8. Marche aux flambeaux

Une fois la nuit tombée, Véronique, l’animatrice, s’est arrêtée devant un feu de camp pour nous raconter l’histoire de la région et quelques histoires de frousse (oui, j’ai eu peur).

9. Astronomie

Véronique nous a aussi parlé du ciel de Saint-Michel-des-Saints – un des meilleurs pour observer la Voie lactée. Mes connaissances en astronomie se limitaient à Mon-Vieux-Tu-M’as-Jeté-Sur-Une-Nouvelle- Planète , mais l’animatrice nous a fait découvrir l’infinitude de la galaxie.

Facebook Auberge du Lac Taureau

10. Ah! Et on a mangé.

Délicieusement et énormément mangé. Tous les matins, un chef nous préparait des crêpes et des omelettes pour accompagner le buffet.

Le midi, on mangeait en bronzant sur la terrasse du bistro, et le soir, on dégustait des soupers gourmands de 5 services en profitant des couchers de soleil et des biches qui venaient se nourrir dans la mangeoire tout près (ouiiiii!).

Notre séjour a duré 3 jours, mais on a eu l’impression d’être partis pendant 2 semaines tant on a eu du plaisir et qu’on a décroché de la routine. Retourner à l’Auberge du Lac Taureau? C’est quand tu veux!