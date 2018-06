Bulletins de fin de session

La session parlementaire a pris fin sur les chapeaux de roues mercredi dernier à Ottawa. Les élus prennent le chemin de leurs comtés respectifs, mettant derrière eux le voyage désastreux en Inde du premier ministre, l’achat d’un pipeline par le trésor public, des bras de fer entre le fédéral et des provinces et j’en passe. Retour sur des mois mouvementés et remise des étoiles pour les élus qui se sont démarqués.

Justin Trudeau, PLC

La session aura été difficile pour le premier ministre. Son voyage désastreux en Inde a frappé l’imaginaire et défrayé la chronique, ici comme ailleurs. D’embarrassante en raison des costumes traditionnels portés par la famille Trudeau, la visite a viré à l’incident diplomatique. Puis, son gouvernement s’est engagé dans plusieurs bras de fer avec des provinces. L’image de champion de l’environnement de M. Trudeau en a pris pour son rhume, lorsqu’Ottawa a acheté le controversé pipeline Trans Mountain dans l’ouest du pays. N’empêche qu’il finit la session sur une bonne note. Sa riposte ferme aux tarifs imposés par Donald Trump, sa défense des intérêts canadiens et son attitude après que ce dernier ait torpillé son sommet du G7 lui ont valu des louanges. Et il a pu dire « promesse tenue », la légalisation du pot ayant été adoptée. À la fin de la session, plusieurs observateurs notaient que M. Trudeau semblait avoir acquis l’étoffe d’un premier ministre.

Andrew Scheer, PCC

Jagmeet Singh, NPD

Martine Ouellet, ex-BQ

Chrystia Freeland, PLC

Alain Rayes, PCC

Romeo Saganash, NPD