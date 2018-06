Céline enfin en Asie

Céline Dion lance aujourd’hui sa tournée asiatique à Tokyo. Voici tout ce que nous savons sur cette série de concerts qui s’étirera jusqu’au mois d’août.

De Unison à Ashes

Photo Instagram Denise Truscello

Au début du mois, Céline Dion a profité de ses deux derniers concerts à Las Vegas pour répéter quelques-unes des chansons qu’elle compte proposer au cours des prochaines semaines. Elle devrait notamment reprendre Unison (en version acoustique), At Seventeen, To Love You More, I’m Alive et That’s The Way It Is. Pour Falling Into You, elle sera accompagnée par Pepe Munos, le danseur espagnol en compagnie duquel elle avait offert une routine sensuelle sur Le ballet, l’été dernier en France. AEG nous confirme également que Ashes, sa plus récente ballade tirée du film Deadpool 2, figure au programme du spectacle. Sur scène, l’artiste de 50 ans devrait être entourée d’un orchestre de 21 musiciens, rapporte la presse indonésienne.

Sécurité importante

En entrevue à Kompas, un quotidien indonésien, le président-directeur général de PK Entertainment, l’un des promoteurs du concert de Céline Dion à Jakarta, a révélé quelques détails concernant les effectifs déployés pour assurer la sécurité de l’artiste. Aux dires de Peter Harjani, la chanteuse sera entourée de cinq gardes du corps. Ces derniers viendront s’ajouter aux 200 agents de sécurité dépêchés pour assurer la protection du Sentul International Convention Center, où environ 10 000 personnes sont attendues le 7 juillet.

Nouveaux territoires

Photo Instagram Denise Truscello

Céline Dion donnera 22 concerts dans 12 villes en Asie-Pacifique. « Il s’agit de marchés où elle ne s’est pas produite depuis plus de 10 ans, note Kristine Lingle Griffith de AEG Live Las Vegas. Elle visitera même des territoires où elle n’a jamais joué. » Cette série de spectacles prend des allures de partie remise, puisqu’en 2014, la diva québécoise avait annulé sa précédente tournée asiatique pour s’occuper de René Angélil, qui combattait un nouveau cancer.

Changements de costumes

Photo Instagram Denise Truscello

Céline Dion devrait procéder à quatre ou cinq changements, nous informe Kristine Lingle Griffith, directrice marketing chez AEG Live Las Vegas. Toutes ses tenues seront griffées. La chanteuse a donné un aperçu des looks qu’elle compte arborer sur Instagram au cours des dernières semaines. L’un d’eux est signé Elsa Schiaparelli, une maison de haute couture fondée en 1927.

Pas de fleurs odorantes !

Comme toutes les vedettes internationales, Céline Dion a certaines exigences en tournée. Sa loge devra être blanche et dénuée de toutes fleurs odorantes, rapporte Kompas. « S’il y a des fleurs, elles ne doivent rien sentir », a précisé le promoteur en entrevue au quotidien indonésien. L’interprète de My Heart Will Go On a formulé quelques demandes pour son chef privé, qui fera partie du voyage. Ainsi, l’hôtel devra aménager un espace spécial pour qu’il puisse cuisiner. Certains aliments demandés par Céline Dion devront être importés puisqu’ils sont introuvables en Indonésie. « Mais ses exigences n’ont rien d’inusité pour une chanteuse d’une telle renommée », a commenté Peter Harjani de PK Entertainment.