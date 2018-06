Charlotte Gainsbourg n’est plus terrorisée par la scène

Huit ans après son dernier passage dans la métropole, Charlotte Gainsbourg offrira non pas un, mais bien deux concerts, mardi soir et mercredi, dans le cadre de la 39e édition du Festival international de jazz de Montréal.

Quelques mois après la sortie de Rest, opus sur lequel elle s’est permis de chanter en français et de signer les paroles de ses chansons, c’est une artiste habitée d’une confiance nouvelle qui se présentera devant le public québécois sur les planches du MTELUS.

« Je n’ai pas l’impression d’être différente. Ce n’est pas que j’ai changé, c’est juste qu’en fait, je me suis autorisée beaucoup de choses et je me suis donné le droit à l’erreur aussi. Je pense que c’est ça qui me manquait, jusqu’à présent », a expliqué la chanteuse et actrice lors d’une entrevue téléphonique.

« J’avais l’impression qu’on était obligé d’être un génie, sinon rien, a-t-elle poursuivi. C’est vrai qu’avec le père que j’ai (NDLR le légendaire Serge Gainsbourg), c’est compliqué de penser autrement. »

Plaisir

La star française, qui dit s’être affranchie de la peur qui la paralysait à ses débuts sur scène, se souvient très bien de sa première visite chez nous à titre de chanteuse. C’était en avril 2010, à l’Olympia de Montréal.

« Quand j’étais venue à Montréal, c’était ma première tournée, et j’étais avec les musiciens de Beck. C’était vraiment la première fois que je faisais de la scène. J’étais totalement terrifiée [...] Le travail était vraiment intéressant, mais j’avais trop peur », a-t-elle indiqué.

« C’est vraiment cette fois-ci que je réalise le plaisir que j’ai, a-t-elle ajouté. Pour la première fois, j’ai le sentiment de pouvoir être seulement moi-même et que ça suffit. Alors que jusqu’à présent, j’avais peur de ne pas proposer quelque chose de suffisant, parce que je n’avais pas une assez grosse voix, que je ne bougeais pas assez... Tout ça, ce sont des choses qui n’ont pas changé, mais je m’en suis accommodée, en fait. »

Piano

Le fait qu’elle se produise derrière un piano pour la première fois, dans le cadre de cette présente (et rare) tournée, n’est pas étranger à ce sentiment de plaisir, si l’on se fie à l’artiste.

« Je n’ai pas un groupe, les gens viennent me voir moi, mais c’est très important pour moi de sentir que je partage quelque chose avec mes musiciens et que ce n’est pas seulement la partie chantée qui me concerne », a expliqué celle qui est accompagnée d’un choriste et de quatre musiciens sur scène.

« Le plaisir que j’ai, il passe autant par les instruments que par ma voix à moi. Ça change beaucoup de choses, ça. »

Charlotte Gainsbourg se produira au MTELUS mardi soir et mercredi. Plus de détails à l’adresse montrealjazzfest.com.