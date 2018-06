Comment disposer d’un corps au décès?

Pour venir au secours de Robert qui s’inquiétait de son manque d’argent pour se faire enterrer, voici ce que j’ai vécu lors du décès de mon mari il y a quelques années. Homme pragmatique et généreux, il avait signé pour le don d’organes. Mais atteint d’une maladie pulmonaire sévère qui l’a ravagé ensuite et voulant que nos enfants sachent de quels gènes ils héritaient, il a fait don de son corps à la faculté de médecine de l’Université de Montréal, pour qu’on sache enfin les causes du décès de son propre père, décédé à 63 ans, le même âge que lui, sans aucune autopsie. Malgré ma tristesse de voir mon mari finir ainsi, j’ai accepté ses volontés.

Un an plus tard, l’université ayant terminé ses recherches sur le cadavre, on m’a téléphoné pour connaître mes intentions quant à la disposition du corps. Encore une fois, j’ai respecté la décision de mon mari en ne récupérant pas ses cendres, qui ont été enterrées sur le Mont-Royal, sans frais. J’ai compris que Robert était croyant, alors peut-être que ma solution lui déplaira. Mais il doit aussi savoir que la prestation de décès est une somme imposable à la succession

Sam

Effectivement, le don d’un corps à la science, au décès, est une avenue envisageable, que l’on soit ou non atteint d’une maladie, mais selon certaines conditions.