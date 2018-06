11 manières cool de porter ses Converse selon les influenceurs

Les Converse sont sans contredit LES chaussures qui ne se démodent pas été après été. On les retrouve partout sur Instagram et si la paire de souliers est usée, c’est encore mieux!

Que ce soit avec une robe, une jupe, des shorts ou un caftan, les influenceurs d'ici et d'ailleurs ont tous leurs manières bien personnelles d'arborer ces chaussures passe-partout.

Voici donc plusieurs looks qu'ils ont créés avec seulement une paire de Converse:

1. Un look décontracté chic

Une publication partagée par Em 🚀 (@emilielevesque3) le 24 Avril 2018 à 4 :38 PDT

L’influenceuse saguenéenne Émilie Lévesque porte sa paire de souliers Converse noirs avec des jeans troués ainsi qu’un bomber fleuri. Le mariage parfait pour un look décontracté chic!

2. Avec un châle blanc pour adoucir le look

Une publication partagée par Lucie Rhéaume Gonzalez (@lucierheaume) le 23 Sept. 2017 à 11 :45 PDT

Lucie Rhéaume opte quant à elle pour des Converse high top noires qu’elle arbore avec des shorts en jean et un haut aux épaules dénudées. La pièce clé de l’ensemble? Un châle blanc qui s’agence parfaitement à l’environnement désertique dans lequel elle était.

3. Le look skater classique

Une publication partagée par C.☽ (@cindycournoyer) le 8 Juin 2018 à 2 :54 PDT

Vous pouvez porter les Converse à la manière classique : des shorts en jean taille haute agencés à un hoodie pastel. Il ne manque que la chanson Sk8er Boi de Avril Lavigne maintenant!

4. Avec une robe

Une publication partagée par JULIE SARIÑANA (@sincerelyjules) le 12 Juin 2018 à 12 :56 PDT

La blogueuse derrière Sincerly Jules, Julie, complète son ensemble avec des chaussures blanches high top pour un look à la fois girly et confo.

5. Un look rempli de contrastes

Une publication partagée par Negin Mirsalehi (@negin_mirsalehi) le 29 Avril 2018 à 5 :40 PDT

La populaire Negin Mirsalehi arbore une veste à franges brune, une sacoche Gucci de couleur crème ainsi que des jeans possédant des bijoux à des souliers Converse noirs. Une tenue audacieuse!

6. Avec un caftan

Une publication partagée par PO Beaudoin (@pobeaudoin) le 15 Avril 2018 à 4 :26 PDT

On adore le look de PO Beaudoin qu'il a créé pour Coachella. Il s’agit en fait d’un caftan, un vêtement très ample et long porté dans diverses régions du monde. L’ensemble très coloré a été complété par des souliers Converse blancs... ou presque blancs!

7. Avec des leggings pour une randonnée

Une publication partagée par Sophie Nelisse (@sophie__nelisse) le 6 Juin 2018 à 2 :33 PDT

Sophie Nélisse porte même sa paire de Converse pour faire des randonnées. Une paire de leggings noirs et un hoodie pastel et le tour est joué!

8. Avec un haut de sport pour un look de festival

Une publication partagée par Noémy Petit (@noemypetit) le 17 Juin 2018 à 3 :00 PDT

Noemy Petit porte ses Converse blancs usés avec un haut de sport et des shorts en jean taille haute. Une tenue de festival à copier sur-le-champ!

9. Avec des bas blancs

Une publication partagée par Gabrielle Grace Epstein (@gabbyepstein) le 14 Mai 2018 à 1 :18 PDT

Vous pensiez que les bas blancs étaient démodés? Gabby Epstein démontre le contraire en arborant sa nouvelle paire de Converse à semelles compensées avec des leggings noirs, des bas blancs et un manteau en jean. Le look parfait pour regarder le coucher de soleil!

10. Tout en noir pour un look edgy

Une publication partagée par 💽Ceejay The Dj💽 (@chanteljeffries) le 21 Nov. 2017 à 2 :07 PST

Avec ses Converse, Chantel Jeffries a décidé de porter un bustier à manches bouffantes noir ainsi que des pantalons noirs avec des chaînes argentées pour un look complètement edgy.

11. Intégrer une touche de couleur

Une publication partagée par Alissa Violet (@alissaviolet) le 22 Nov. 2017 à 6 :14 PST

Le rouge est à l’honneur dans l’ensemble que porte Alissa Violet. Pour agencer parfaitement sa paire de chaussures, elle arbore un chandail rouge transparent ainsi que des pantalons à lignes rouges.

