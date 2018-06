Défiguré pour avoir défendu une barmaid

DRUMMONDVILLE | Un homme enragé d’avoir été expulsé par la barmaid qu’il aurait embrassée et caressée contre son gré se serait défoulé sur un client inoffensif, en le battant sauvagement à coups de parasol.

La serveuse Marilou Boulianne avait vu Sébastien Patient-Leblanc une seule fois au Pub Hériot, un petit bar tranquille de Drummondville, avant de le surprendre, mercredi soir, derrière le comptoir. Il lui aurait donné des baisers dans le cou et lui aurait caressé le corps.

La femme de 23 ans lui a demandé d’arrêter, mais l’inconnu aurait continué. Il s’est mis à genoux et lui baisait la main. Même si la barmaid le repoussait, l’homme voulait la serrer dans ses bras, raconte la jeune femme.

Un seul autre client, soit Sébastien Ricard, était présent dans le bar. Il aurait demandé calmement à Patient-Leblanc de cesser ses avances, en vain. La serveuse a finalement ordonné à ce dernier de partir et celui-ci s’est fâché.

« Il m’a craché dans la face », raconte celle qui a réussi à l’expulser du bar et à verrouiller la porte.

Il écope à sa place

Enragé, l’homme expulsé a pris un parasol sur la terrasse et a fracassé une vitre pour entrer. « Il a dit qu’il voulait me tuer », rapporte la barmaid, qui a paniqué.

Pendant qu’elle composait le 911, M. Patient-Leblanc s’en est pris gratuitement à M. Ricard, qui se protégeait avec un banc.

« Il était juste à la mauvaise place au mauvais moment. C’était censé être moi ! Ce gars m’a sauvé la vie », lance Mme Boulianne.

Les caméras de surveillance ont filmé l’agression sauvage d’environ trois minutes. Les enregistrements montrent M. Ricard qui gisait au sol, inconscient, alors qu’il continuait de recevoir des coups de parasol.

Photo courtoisie

Sous le choc, la responsable du karaoké a tenté de raisonner l’homme en furie, mais rien ne pouvait l’arrêter. M. Patient-Leblanc aurait ensuite sauté à pieds joints sur la tête de la victime qui ne s’est jamais défendue.

« J’étais sûre qu’il allait mourir », dit la barmaid.

En attendant les policiers, Mme Boulianne a réclamé du renfort à la serveuse d’un bar voisin qui garde un bâton de baseball derrière le comptoir. Elle a appelé ses patrons, uniquement présents durant les soirs achalandés.

Graves séquelles

Par chance, les secours sont vite arrivés. M. Patient-Leblanc a été arrêté et M. Ricard a été transféré dans un hôpital spécialisé. L’homme de 41 ans survivra, mais son état est critique.

« Je prends des nouvelles tous les jours. Il subira une restructuration du visage. Il a le crâne défoncé », affirme Mme Boulianne.

L’homme impliqué est accusé de tentative de meurtre

Détenu depuis son arrestation, Sébastien Patient-Leblanc a comparu jeudi au palais de justice de Drummondville pour avoir tenté de causer la mort de Sébastien Ricard.

L’homme de 29 ans est aussi accusé de s’être livré à des voies de fait et proféré des menaces de mort contre la serveuse Marilou Boulianne et des policiers qui sont intervenus.

On lui reproche de s’être introduit par effraction dans ce bar du centre-ville de Drummondville et d’avoir brisé ses conditions puisque l’accusé sortait de prison et n’avait pas le droit de se trouver dans un bar.

Antécédents

Patient-Leblanc comparaîtra demain pour son enquête sur remise en liberté.

L’individu qui réside à Montréal a déjà purgé plusieurs peines d’emprisonnement en raison de ses nombreux antécédents judiciaires, impliquant récemment des stupéfiants.

Mme Boulianne souhaite que M. Patient-Leblanc reste détenu durant les procédures judiciaires, car elle craint qu’il la retrouve une fois en liberté.

« J’ai vraiment eu peur pour ma vie », déclare-t-elle.