Elle raffole des sciences humaines

Il y a un an, Le Journal publiait le portrait de 12 élèves ambitieux et allumés. Ils sont diplômés d’une des écoles secondaires les plus mal aimées de Montréal. Nous suivrons leur parcours jusqu’en 2021.

Tandis que plusieurs parlent des sciences humaines comme d’un programme un peu fourre-tout pour les personnes indécises, Zayane Valcour y a vraiment trouvé sa voie.

►Zayane Valcour

18 ans

Sciences humaines, profil individu

Elle s’intéresse à la psychologie, le féminisme et l’histoire.

« Apprendre, c’est important pour moi [...] Je me sens plus d’attaque. Plus engagée », explique celle qui rêve toujours de devenir enseignante en maternelle.

Plutôt introvertie, elle a aussi été agréablement surprise de se faire rapidement des amies au cégep.