Agents libres: John Tavares refuse de rencontrer le CH

John Tavares se prépare à tester sa valeur sur le marché des joueurs autonomes pendant que les Islanders de New York sont dans l’attente.



Le capitaine de la formation new-yorkaise a dressé une liste de cinq équipes à rencontrer avec son agent, l’influent Pat Brisson. Trois de ces équipes ont été identifiées, dimanche soir, alors que les autres, lundi matin.

Les Canadiens ont approché John Tavares pour le rencontrer cette semaine à Los Angeles mais il a refusé. MTL ne fait pas partie de sa courte liste — Renaud Lavoie (@renlavoietva) 25 juin 2018

De plus, selon le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, les Canadiens ont approché le clan du numéro 91, mais ce dernier a refusé.



Selon le journaliste Pierre LeBrun, de The Athletic, Tavares rencontrera les dirigeants des Stars, des Bruins, des Sharks, des Maple Leafs et du Lightning, en plus des Islanders, d'ici mercredi à Los Angeles.



Les Islanders auraient déjà soumis une offre de huit saisons d’une valeur totale de 88 millions $ à Tavares, samedi, afin de conserver ses services à long terme plutôt que de le voir tenter sa chance sur le marché des joueurs autonomes.



Lors de la dernière saison régulière, la supervedette de 27 ans a récolté 84 points, dont 37 buts en 82 rencontres.



Tavares a été le premier choix au total au repêchage de 2009 lorsque les Islanders ont appelé son nom au podium du Centre Bell.