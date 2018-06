Le fils de Ken Hill atterrit chez les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont ajouté trois joueurs à leur équipe d’entraînement, lundi avant-midi, dont le quart-arrière Kenny Hill, le fils de l’ancien lanceur des Expos de Montréal Ken Hill.

La nouvelle acquisition des Moineaux a évolué dans les rangs universitaires américains, avec les Aggies de Texas A&M en 2013 et 2014, puis les Horned Frogs de l’Université Texas Christian en 2016 et 2017. Celui ayant raté la campagne 2015 a d’ailleurs été choisi le joueur offensif par excellence de l’Alamo Bowl l’an passé, dans un gain de 39-37 contre l’Université Stanford.

En 2017, Kenny Hill a totalisé 3152 verges et 23 touchés, complétant 269 de ses 400 passes.

Son père Ken Hill a présenté une fiche de 117-109 et une moyenne de points mérités de 4,06 durant sa carrière de 14 ans dans le baseball majeur. Il a totalisé 41 victoires en trois ans à Montréal, de 1992 à 1994.

Par ailleurs, les Alouettes ont aussi embauché le receveur de passes De’Momay Pierson-El et le joueur de ligne offensive Spencer Damm.