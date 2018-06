Le pari Romanov

DALLAS | Le Canadien a eu un coup de foudre avec le Russe Alexander Romanov. Répertorié comme le 115e espoir en Europe et le 83e meilleur espoir selon Bob McKenzie, le réputé journaliste de TSN, Romanov a connu son sort dès le début du deuxième tour en devenant le 38e joueur réclamé.

Si plusieurs recruteurs de la LNH ont fait le saut à l’annonce de la sélection du Russe, Timmins a la conviction qu’il a visé dans le mille. À sa sortie du plancher du American Airlines Center, le gourou du repêchage chez le CH a longuement louangé le défenseur de 5 pi 11 po et 185 lb.

« Nous étions tous excités à la table quand nous l’avons repêché, a dit Timmins. Nous l’avions invité à notre camp à Stockholm en Suède. Il me fait penser un peu à Alexeï Emelin, mais un Emelin avec une tonne d’énergie. »

Impossible d’attendre

Sous le couvert de l’anonymat, un recruteur d’une équipe de l’Association de l’Ouest a confié au Journal que le nom de Romanov ne figurait pas au sein de la liste de son équipe. Un autre recruteur de l’Est parlait de lui comme un potentiel choix de troisième tour, mais pas avant.

Avant le début du deuxième tour, le CH détenait quatre choix au deuxième tour. Après la sélection du Finlandais Jesse Ylonen avec le 35e choix, Timmins a parié sur Romanov trois rangs plus tard. De son propre aveu, le Tricolore ne pouvait pas attendre plus loin pour le réclamer.

« Je pense qu’il aurait été impossible de le réclamer plus tard au deuxième tour, s’est-il défendu. Je ne me soucie pas de la liste de la centrale de recrutement de la LNH. Ils sont comme la 32e équipe. Il y a 31 listes différentes pour le repêchage. Nous sommes payés pour réaliser ce travail et nous dépensons beaucoup d’argent afin de préparer le repêchage. Romanov n’avait pas reçu d’invitation pour le « combine » à Buffalo. Mais c’était la même chose avec Jonatan Berggren, le deuxième choix du deuxième tour (Red Wings). »

« Romanov joue comme un pro, il déplace la rondelle rapidement et il fait des lectures rapides, a-t-il enchaîné. Nous ne voulions pas le manquer. Nous cherchions à obtenir un défenseur gaucher. Je crois que vous comprendrez assez rapidement pourquoi nous ne voulions pas l’échapper. »

Deux autres années à Moscou

Avec le CSKA junior de Moscou, Romanov a récolté 14 points (7 buts, 7 passes) en 37 rencontres. Il ne fera pas le saut à court terme en Amérique du Nord puisqu’il a encore deux ans à son contrat avec le CSKA. Il jouera dans la KHL cette saison.

Présent à Dallas, Romanov a rencontré les journalistes en compagnie de son agent, Dan Milstein, qui lui servait d’interprète.

« Je m’attendais à sortir au deuxième tour, mais pas dans la première portion, plus vers la fin, a souligné Romanov. J’avais eu de bonnes discussions avec le CH à Stockholm. Je savais qu’il y avait un intérêt pour moi. »

Milstein, un agent qui pourrait vendre un frigidaire à un Esquimau, se moquait de la fameuse liste de la centrale de recrutement.

« Nous ne sommes pas responsables de cette liste, a-t-il répliqué. Mais s’il avait joué en Amérique du Nord la saison dernière, il aurait figuré parmi les dix premiers espoirs ! »

Le petit-fils d’un entraîneur

Romanov provient d’une famille de hockeyeurs. Son grand-père est l’entraîneur d’Andreï Markov avec le AK Bars de Kazan, Zinetula Bilyaletdinov. Il a remporté la Coupe Gagarine cette saison dans la KHL. En 2014, il était également l’entraîneur en chef lors de la décevante performance de la Russie aux Jeux olympiques de Sotchi.

« J’ai appris énormément de choses de mon grand-père, mais aussi de mon père qui est aussi un entraîneur », a mentionné Romanov qui se décrit comme un défenseur dans le moule de Dmitry Orlov, des Capitals de Washington.

En comptant Romanov, le CH a repêché seulement cinq Russes depuis 2008. Mikhail Sergachev, un choix de premier tour en 2016, est maintenant un défenseur clé avec le Lightning de Tampa Bay. Nikita Scherbak, un choix de premier tour en 2014, se battra pour un poste à Montréal cette saison. Les deux autres, Maxim Trunev (5e tour en 2008) et Alexander Avstin (4e tour en 2009) n’ont jamais joué avec le Canadien et ils roulent leur bosse dans la KHL.