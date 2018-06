Les habiletés avant la grosseur

DALLAS | La LNH est dorénavant davantage axée sur la vitesse que sur le gabarit. En sélectionnant seulement trois joueurs mesurant au moins 6 pieds, le Canadien semble s’être mis au goût du jour.

Jesperi Kotkaniemi et Jacob Olofsson, à 6 pieds, 2 pouces, de même que Jesse Ylonen, à 6 pieds, sont les seuls à atteindre cette barre.

« Les quatrièmes trios ne sont plus bâtis comme autrefois. La grosseur n’est plus un facteur aussi important aujourd’hui », a expliqué Trevor Timmins.

« Spécialement chez les défenseurs, a-t-il ajouté, citant en exemple Victor Mete. Si tu as la grandeur et tu es capable de récupérer la rondelle rapidement et de la bouger rapidement, c’est grandiose. Mais ce n’est pas tout le monde qui peut faire ça. »

Le directeur du recrutement du Canadien est conséquent avec ce qu’il avance. Alexander Romanov (5 pi 11 po) et Jordan Harris (5 pi 10po) ne sont pas ce que l’on peut qualifier de mastodonte.

On est loin des 6 pieds, 6 pouces de Jarred Tinordi. D’ailleurs, au moment d’envoyer le grand arrière en Arizona, Marc Bergevin avait souligné que le changement n’avait pas tardé à s’effectuer après la sélection de Tinordi, un choix effectué par Timmins, mais sous l’ère de Pierre Gauthier.

Deux gros joueurs de 5 pi 10 po

À l’attaque, on est tout aussi loin de la carrure de Mike McCarron qui, également à ses 6 pieds, 6 pouces, peine à faire sa place dans la LNH.

« Ça va avec le jeu d’aujourd’hui. Ce sont des philosophies d’organisation », a déclaré Timmins, reconnaissant qu’à l’époque, il cherchait à ajouter du muscle à l’équipe.

Preuve que les philosophies changent, ce qui aurait appartenu à la catégorie des petits gabarits, il y a une dizaine d’années, est aujourd’hui considéré comme une grandeur standard.

« Si vous regardez notre ligne du centre, nous avons ajouté de gros joueurs. [Cameron] Hillis mesure 5 pieds, 10 pouces, mais joue comme s’il mesurait 6 pieds, 4 pouces, a soutenu Timmins. [Allan] McShane n’est pas petit [Il mesure 5 pieds, 10 pouces, NDLR]. »

Ah bon.