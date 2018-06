Les liaisons de la grosse Georgiana

L’expression entre quatre yeux tolère aisément la liaison factice entre quatre-z-yeux, soulignent avec raison deux lecteurs, A. Gramont et D. Cantin. Il est aussi fréquent d’éluder le r de la préposition entre et du mot quatre, ce qui donne ent-quat-z-yeux. On prononce aussi entre quatre-ieu. M. Cantin se demande s’il est possible de faire la liaison avec les noms propres. Normalement, non. Mais rien n’empêche de lier la préposition sans à un nom propre commençant par une voyelle : je ne partirai pas sans-z-Anne. Aucune liaison entre des mots séparés par la conjonction de coordination et. Ex. : Un homme et une femme (et non un homme et-t-une femme). Un verbe à la deuxième personne du singulier de l’indicatif présent ou du subjonctif présent se terminant par la lettre s ne peut non plus être lié phonétiquement au mot qu’il précède. Ex. : Il faudrait que tu rentres avant la noirceur (et non que tu rentres-z-avant la noirceur, comme l’aurait dit la grosse Georgiana du temps « lointain » des Belles histoires des pays d’en haut).