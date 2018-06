L'Union des opérateurs grutiers sonne la fin de la grève

Le syndicat représentant les grutiers a enjoint ses membres à rentrer au travail dès mardi, a appris TVA Nouvelles.

Le directeur de l'Union des Opérateurs Grutiers du Local 791G, Evens Dupuis, a demandé à ses membres de cesser leur grève ou «tout ralentissement de travail» pour retourner sur les chantiers, dans une lettre envoyée par courriel dont TVA Nouvelles a obtenu copie.

M. Dupuis a justifié cette décision en citant la «décision rendue le 21 juin 2018 par le juge Alain Turcotte du Tribunal administratif du Travail (TAT) ordonnant le retour au travail des grutiers».

«Il est cependant évident que votre local n'abandonne pas son cahier de revendications. Plus particulièrement, la santé, la sécurité et l'intégrité des travailleurs et du public demeurent une exigence essentielle dans les diverses démarches juridiques et administratives que nous avons entreprises», peut-on lire dans le document.

Les grutiers avaient déclenché une grève à la grandeur de la province, le lundi 18 juin, après quelques jours d'arrêt de travail sur le chantier du pont Champlain. La grève avait ralenti, voire paralysée nombre de chantiers majeurs dans la province.

Les grutiers s'opposent à de nouvelles règles entrées en vigueur en mai faisant en sorte que des travailleurs puissent opérer des camions-flèches de moins de 30 tonnes sans avoir complété avec succès une formation professionnelle de grutier.