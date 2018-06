Messenger Kids: une application pour enfants que les parents peuvent surveiller

Depuis vendredi dernier, les Canadiens peuvent télécharger Messenger Kids, une application qui permet aux enfants d’utiliser Messenger sous la supervision de leurs parents. L’application était déjà disponible depuis 2017 aux États-Unis, ciblant les enfants entre 6 et 12 ans.

Comment ça fonctionne, Messenger Kids?

L’application doit être téléchargée sur l’appareil du parent, et sur celui de l’enfant. Le parent doit approuver tous les contacts, et l’enfant ne peut pas faire de «recherches» pour trouver des amis.

En plus de permettre aux enfants de faire des appels vidéo avec des masques colorés, l’application permet aux parents d’établir un horaire en utilisant un mode de veille.

L’application est très similaire à Messenger, mais sans publicité, et les messages ne peuvent pas être supprimés ni masqués pour des raisons de sécurité. Chaque fois qu’un enfant signale un contenu, c’est un responsable de l’équipe Messenger Kids qui va consulter la plainte; pas un robot. Évidemment, les parents sont toujours mis au courant.

Tous les contenus, comme les masques pour les vidéos ou les autocollants, ont été revus par Facebook pour assurer qu’ils soient adaptés à l’âge du public cible.

Facebook souhaite offrir une plateforme plus sécuritaire pour les enfants, où les parents peuvent contrôler avec qui leurs jeunes sont en contact. Cependant, le lancement américain de l’application avait provoqué de vives réactions. Une lettre, signée par des professionnels de la santé et de l’éducation, et par des parents, suppliait Mark Zuckerberg de fermer l’application.

«Les jeunes enfants ne sont tout simplement pas prêts à avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Ils ne sont pas assez vieux pour naviguer les complexités des relations en ligne, qui mènent souvent à des malentendus, et des conflits, même parmi les utilisateurs plus matures. Ils n’ont pas, non plus, une compréhension complète de leur vie privée, y compris ce qui est approprié à partager avec d’autres, et qui a accès à leurs conversations, photos et vidéos.» peut-on lire dans la lettre.

Facebook dit que Messenger Kids a été développée en collaboration avec des parents et des experts. Ce sont des parents qui ont signalé qu’ils souhaitaient que leurs enfants puissent utiliser une application plus sécuritaire pour discuter avec leurs amis, et des proches.