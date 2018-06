Mondou s’apprête à effectuer une première percée à l’extérieur du Québec, a appris Le Journal. Le détaillant de produits pour animaux de compagnie commercialisera d’ici la fin de l’été sa marque VetDiet dans le Midwest américain.

Alors qu’il vient de souffler ses 80 chandelles, le réseau d’animaleries ne ralentit pas la cadence, bien au contraire.

Comptant aujourd’hui près de 65 adresses à l’échelle du Québec, la populaire enseigne souhaite maintenant percer aux États-Unis.

On ne verra pas de sitôt des Mondou America, explique toutefois Martin Deschênes, directeur général de l’entreprise.

Le marché américain des détaillants de produits pour animaux étant saturé, Mondou a plutôt choisi de faire valoir sa marque maison, VetDiet, dans les rayons des animaleries américaines actuelles.

« Quand on dit “marque maison”, les gens pensent souvent à la version bon marché d’une grande marque. Mais VetDiet, ce n’est pas ça. C’est notre marque signature depuis 25 ans, et elle a vraiment le chien d’une grande marque nationale. On veut maintenant la faire découvrir à un nouveau public, aux États-Unis », explique celui qui est à la tête de l’entreprise depuis trois ans et demi.

Depuis près d’un an, Mondou a revu entièrement la recette de cette gamme de nourriture pour animaux de compagnie, avec des experts en alimentation.

Tout a été repensé pour s’assurer que ses ingrédients soient à la fois nutritifs, équilibrés et facilement exportables vers les États-Unis. Cette nouvelle version de VetDiet est en cours d’introduction dans les magasins Mondou. Près de 50 différents produits sont offerts.

Revue et corrigée

« C’est une nourriture complète pour chats et chiens, avec différents produits qui répondent à divers besoins. On en a pour les chiots, pour les grandes races, ou encore pour assurer le contrôle du poids, les soins dentaires ou pour s’occuper des problèmes de peau sensible », énumère M. Deschênes.

VetDiet, c’est aussi une gamme de gâteries pour chiens et chats.

« On a même des biscuits calmants, à base de camomille », dit-il. Seule la gamme d’aliments sera toutefois exportée aux États-Unis, pour l’instant.

Pour faire son entrée aux États-Unis, l’entreprise a dû faire ses devoirs. Elle s’est entourée de conseillers en exportation, et a longuement étudié le marché américain, ou plutôt les différents secteurs qui le composent, pour bien les comprendre.

« C’est un marché très saturé, très fragmenté, alors on a vu qu’on devait faire les choses différemment. On a approché des distributeurs qui sont convaincus de nos produits et de leur valeur. On sera en magasins dès le mois d’août. »

L’entreprise a investi « plus d’un million de dollars » dans ce projet jusqu’à maintenant, selon le directeur général.

Et après ?

« On s’est fixé un plan sur cinq ans pour les États-Unis. On sait qu’on va devoir consacrer un bon deux ans au Midwest américain avant d’accélérer la cadence. On fait tout pour maximiser nos chances de réussite. Si on fait tout ça, c’est qu’on y croit. »

Si l’expérience se révèle concluante, Mondou a comme objectif de poursuivre son expansion ailleurs aux États-Unis. Logiquement, l’incursion dans les autres provinces canadiennes suivra ensuite.

Et pourquoi pas ailleurs ? « On voit grand. Notre marque VetDiet est enregistrée dans une douzaine de pays. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités », conclut M. Deschênes.

La compagnie