Neuf produits étonnants tirés du fleuve

Des huiles de poisson

Photo courtoisie

Des chercheurs basés à Rimouski ont développé un procédé unique qui imite le processus naturel de la digestion et qui peut être appliqué sur des huiles de poissons riches en oméga-3, particulièrement d’anchois et de sardines. En appliquant cette technologie, l’entreprise Neptune Solutions Bien-Être développe et commercialise des produits brevetés qui sont intéressants, entre autres, pour les personnes qui ont de la difficulté à digérer et à absorber les gras essentiels provenant de leur nourriture, à cause d’une maladie, de la prise d’un médicament ou tout simplement de l’âge.