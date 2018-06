Paul Piché donne de ses nouvelles après avoir subi un malaise

Victime d’un malaise alors qui donnait un spectacle pendant la Fête nationale à Chicoutimi samedi soir, Paul Piché a donné de ses nouvelles sur Facebook.

«Je sais que j’ai inquiété beaucoup de monde en faisant la nouvelle ces jours-ci, a-t-il écrit. Juste un mot pour vous dire que je vais bien!»

Samedi soir, le chanteur a dû interrompre sa prestation après seulement quelques chansons avant de revenir sur scène un peu plus tard.

«J’ai pu passer des tests à l’institut de cardiologie de Montréal, avant de remonter sur scène, soutenu par le chaleureux public de Saint-Constant, hier [dimanche], a-t-il ajouté. Tout va bien côté cœur. Il est bon et toujours à la bonne place!»

Paul Piché affirme que les médecins croient qu’il aurait été victime d’un «vertige positionnel».

«J’ai fait un mouvement trop brusque avec ma tête pendant le spectacle et tout s’est mis à tourner, explique l’artiste. Ce n’est pas la première fois que ça m’arrive, mais c’est la première fois en spectacle.»

Il en a profité pour saluer les gens qui assistaient à ce spectacle.

«J’embrasse et je remercie le public de Chicoutimi qui a patienté une heure avant mon retour sur scène, déclare-t-il. Votre appui m’a fait chaud au cœur et il me tire encore une larme aujourd’hui quand j’y pense.»

Le chanteur a terminé son message en indiquant qu’il allait se «tenir tranquille pour quelques jours».