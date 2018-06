Pédaler sur l’eau à Oka: une belle folie d’été

Avec la planche à pédales, plus besoin de s’initier comme pour la planche à pagaie. C’est plus facile et beaucoup plus stable. On peut l’essayer sur le lac des Deux Montagnes, à partir du centre de location de la boutique Aerosport à Oka.

À ma connaissance, c’est le seul endroit au Québec où on loue également le kayak à pédales et le trimaran léger aussi à pédales.

Les trois embarcations sont de marque Hobie, une entreprise californienne qui a inventé le système MirageDrive. Il s’agit d’un pédalier qui actionne deux pales puissantes sous la coque, propulsant comme des nageoires de pingouin, pour reprendre l’image d’Éric Marchand, propriétaire d’Aerosport. Un dispositif permet même la propulsion à reculons sur le kayak et le trimaran.

Photo courtoisie Hobie

La planche à pédales

Nettement plus rapide que la planche à pagaie, la planche à pédales (modèle Mirage Eclipse) fonctionne avec un mouvement de marche comme certains appareils de mise en forme. D’ailleurs, on peut l’utiliser à la fois pour la balade et pour l’exercice.

Le guidon renforce la stabilité en nous permettant de garder notre équilibre, tout en contrôlant la direction sans effort.

Photo courtoisie Hobie

Kayak et trimaran léger

Récent pour la planche, le système de pédalier MirageDrive de Hobie a d’abord été intégré à des kayaks en 1997, ce qui les rendait plus rapides qu’avec une pagaie. L’avantage d’avoir les mains libres a ensuite contribué au développement de modèles pour la pêche.

Photo courtoisie Hobie

En 2006, Hobie lançait cette fois un trimaran léger conçu à partir d’un kayak, le Mirage Adventure Island. Le pédalier sert à nous déplacer en l’absence de vent. Est apparu par la suite un modèle pour deux passagers, le Mirage Tandem Island, qu’on peut d’ailleurs louer chez Aerosport avec un instructeur.

En bref

À louer chez AEROSPORT

Planche et kayak à pédales : 40 $ pour une heure, 80 $ pour trois heures

Trimaran léger à pédales en tandem : 150 $ pour deux heures

www.aerosport.ca

D’autres idées pour le week-end

Le Vieux-Port à vol d’oiseau

Une tyrolienne de 400 mètres de long nous fait survoler le Vieux-Port de Montréal à vive allure. C’est vraiment spectaculaire. Tarif : 17 $, lorsque payé en ligne.

www.mtlzipline.com

Séjour à Jouvence

Dans le parc national du Mont-Orford, ce « tout inclus » familial se distingue par sa folle animation et sa programmation d’activités. Plage petite, mais agréable et paisible.

www.jouvence.com

Ciel et terre autochtone

C’est le nom d’un site, près du lac Mégantic, où les traditions amérindiennes nous sont racontées, au son du tambour. L’Hébergement aux cinq sens loue des yourtes.

www.auxcinqsens.ca