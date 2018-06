Rafael Nadal reprend le sommet, les Canadiens glissent

L’Espagnol Rafael Nadal a dépassé le Suisse Roger Federer pour se hisser à nouveau au sommet du classement mondial du tennis masculin mis à jour lundi.

Nadal a profité de la défaite de Federer aux mains du Croate Borna Coric (maintenant 21e) en finale du tournoi de Halle, en Allemagne, pour reprendre la tête. Le top 5 est complété par l’Allemand Alexander Zverev, l’Argentin Juan Martin del Potro et Marin Cilic, également de la Croatie.

Les Canadiens Denis Shapovalov et Milos Raonic sont respectivement 26e et 32e. Le premier a perdu trois places contre une pour le second. Le Québécois Félix Auger-Aliassime est de son côté 151e, en vertu d’une progression de 21 échelons. Devant lui, ses compatriotes Vasek Pospisil et Peter Polansky sont 93e et 110e.

Chez les femmes, la Roumaine Simona Halep est toujours première, devant la Danoise Caroline Wozniacki, l’Espagnole Garbine Muguruza, l’Américaine Sloane Stephens et l’Ukrainienne Elina Svitolina.

Dans le camp canadien, Carol Zhao, Françoise Abanda, Bianca Andreescu et Eugenie Bouchard sont dans l’ordre 131e, 151e, 184e et 191e.