Recherché depuis samedi, Christophe Oliviera demeure introuvable

Activement recherché depuis samedi après-midi en tant que suspect numéro un pour le meurtre d’une femme de 71 ans de Laval, Christophe Oliviera, 31 ans, demeure introuvable.

Le suspect aurait été capté par les caméras de surveillance du métro à la station Cartier en direction de Montréal samedi vers 14h. Il était vêtu d’une camisole et d'un pantalon foncés.

Christophe Oliviera mesure 1,83 m et pèse 90 kg. Il a les cheveux noirs courts et les yeux bruns. Il arbore plusieurs tatouages, dont une étoile à la main gauche, au cou, au dos et à la poitrine. Il a une cicatrice au front.

Le meurtre de la septuagénaire est survenu avenue du Pacifique. Le corps de la femme a été retrouvé à l’extérieur de son domicile. Une querelle entre Oliviera et la Lavalloise avait éclaté auparavant. Le 911 a été contacté à ce sujet à 14h50, samedi.

La femme de 71 ans n’aurait pas de lien familial avec son présumé agresseur. Oliviera habitait chez la septuagénaire depuis quelque temps.

Dans la mire des policiers

En plus du Service de police de la Ville de Laval, le SPVM et la Sûreté du Québec s’intéressent aussi à l’homme de 31 ans selon l’ancien sergent à la Sûreté du Québec (SQ).

L’expert en affaires policières avance que Oliviera devra sûrement avoir des contacts avec l’extérieur. «Le suspect peut se trouver n’importe où sur l’île de Montréal. A-t-il les moyens dans son réseau criminel? De se cacher longtemps? De se nourrir? De se loger? D’avoir accès à de l’argent?», se questionne ce dernier.

Geneviève Major, porte-parole de la police de Laval, fait une importante mise en garde quant à l’aide qui pourrait être fournie à Christophe Oliviera. «Toute personne qui tenterait de l’aider à fuir ou le cacher, c’est une infraction grave. Cette personne-là pourrait être accusée de complicité après le fait.»

Oliviera pourrait être armé et dangereux. «C’est un individu qui a beaucoup d’antécédents en matière de violence», informe Jean-François Brochu.

Le policier à la retraite rappelle que si des gens croient reconnaître Christophe Oliviera, contactez le 911 et de ne rien tenter d’autre.