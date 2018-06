Rien n’a changé

De Jesperi Kotkaniemi, on ne tarit pas d’éloges à son endroit. Brillant, vision du jeu hors du commun, un joueur calme dans l’adversité, bref les qualités sont nombreuses. Un p’tit hic. Il devra améliorer son coup de patin. Ça va présentement, mais dans le contexte de la Ligue nationale, il faudra plus de vitesse dans ses déplacements.

De Jesse Ylonen : rapide, ne craint pas d’aller dans les endroits les plus achalandés pour récupérer la rondelle. Un joueur qui évoluera dans la Ligue nationale. Quand ? Euh, on ne le sait pas.

« Nous avons maintenant deux joueurs de centre de haut niveau en Kotkaniemi et Ryan Poehling. » Parfait. Mais ça veut dire quoi au juste ? Dans un an ? Dans deux ans ? Dans trois ans ? Pas de problème, mais donnons l’heure juste aux amateurs. Pour l’instant, on va chercher à garder la tête au-dessus de l’eau. On espère que Carey Price et Shea Weber exerceront un impact.

Sauf qu’on a joué gros. Filip Zadina, qui rêvait d’endosser l’uniforme du Canadien, est à Detroit. Et tout indique qu’il y a un poste pour lui au sein de la formation. Les Red Wings ne s’en cachent pas, ils sont en période de reconstruction.

N’oublions pas Ottawa

Brady Tkachuk, s’il décide de faire le saut chez les professionnels, pourrait lui aussi trouver un poste dans la formation des Sénateurs d’Ottawa. Deux joueurs repêchés après Kotkaniemi.

On a parié sur l’avenir.

Ça semble prometteur. Cependant, je n’ai pas à vous rappeler le bilan du Canadien au cours des dernières années. C’est un bilan plutôt sombre au niveau du recrutement et du développement des jeunes joueurs, et on va, par conséquent, garder certaines réserves.

Donc, si on prétend qu’il faudra encore une saison de perfectionnement — à moins d’une surprise — à Kotkaniemi pour percer la formation du Canadien, et on pourrait y aller de la même observation pour Poehling, on s’en tient presque au même personnel que l’an dernier, à l’exception d’Alex Galchenyuk, remplacé par Max Domi.

Max Pacioretty apparaît toujours sur la liste des effectifs. Il a changé d’agent, embêté par l’amitié entre son agent, Pat Brisson, et le directeur général Marc Bergevin. La semaine dernière, il a refusé une prolongation de contrat... avec les Kings de Los Angeles alors que les deux organisations avaient conclu un marché. Il y a un espoir pour le capitaine : les Sharks de San Jose.

Un dossier plutôt étrange

Mais ce qu’il y a de particulier au sujet de Pacioretty, c’est que le Canadien a un urgent besoin de bons marqueurs et on s’apprête à échanger un autre joueur capable de marquer 30 buts.

Tout de même bizarre. Mais, comme le disait Bergevin, tout est dans l’attitude.

« Nous n’avions pas la bonne attitude et il faut corriger la situation », avait-il lancé dans son bilan de fin de saison. Je comprends que plusieurs joueurs ont boudé, plusieurs ont contesté le leadership de certains de leurs coéquipiers et même de la haute direction. Par contre, l’attitude est une chose, le talent en est une autre.

Il n’y a toujours pas un joueur de centre de premier plan, une priorité. Un dossier incontournable si on veut permettre aux autres patineurs d’occuper la chaise qui leur convient.

Puisqu’il semble évident que le Canadien est loin d’être une priorité pour John Tavares, qui sont les centres disponibles à partir du 1er juillet ? Paul Stastny (intéressé à demeurer à Winnipeg), Tyler Bozak, Riley Nash, Derek Ryan, Kyle Brodziak, Valtteri Filppula, Jay Beagle et Brian Gibbons.

Pas de quoi s’énerver, n’est-ce pas ?

On n’a toujours pas déniché un défenseur pour travailler aux côtés de Weber, bien que le nom de Jack Johnson, ex-arrière des Blue Jackets de Columbus, s’inscrive dans les probabilités.

Donc, Bergevin n’est pas au bout de ses peines.

Tout est au ralenti

Il est clair que le dossier John Tavares n’est pas sans ralentir les discussions chez les directeurs généraux.

Il y a également Erik Karlsson, que plusieurs voient dans un autre uniforme que celui des Sénateurs.

Il y avait John Carlson, mais ce dernier s’est entendu hier avec les Capitals de Washington sur un contrat de huit ans. Le prix pour Ryan O’Reilly, des Sabres de Buffalo, est ridicule d’autant plus que l’équipe qui fera son acquisition devra lui verser un boni de 7 millions $.

Il y a eu un effort pour résoudre certains problèmes, mais ça n’a pas fonctionné. On doit parfois donner une chance aux coureurs...

Changer l’atmosphère

Comme Marc Bergevin, Brad Treliving, le directeur général des Flames de Calgary, avait promis de changer l’atmosphère dans le vestiaire. Il n’avait pas apprécié l’attitude de certains joueurs dans les moments importants.

Il a conclu une transaction majeure, expédiant Dougie Hamilton, acquis il y a à peine trois ans, en Caroline. En retour, il a mis la main sur Noah Hanifin, un jeune défenseur qui n’a pas réussi à développer son talent avec les Hurricanes. Aussi, les Flames ont fait l’acquisition de Elias Lindholm, un choix de 1er tour qui n’a pas réussi, comme Hanifin, à s’imposer avec la formation de la Caroline du Nord. Treliving croit que ce changement va apporter une autre dimension à son équipe et, par surcroît, va changer l’atmosphère dans le vestiaire. Exactement ce que souhaite Bergevin avec l’acquisition de Max Domi. Il sera intéressant de faire le bilan à la fin de la prochaine saison...

Coup à la tête

Les directeurs généraux se sont penchés, jeudi, sur les coups portés à la tête et le consensus veut qu’ils soient en faveur d’une sévère pénalité pour ceux qui attaqueront un rival. Que ce soit un coup prémédité ou accidentel. Cependant, ils auraient décidé d’attendre avant d’appliquer ce changement. On parle de la saison 2019-2020. Pourquoi remettre à demain un règlement qu’on pourrait mettre en application dès aujourd’hui ? Attendons-nous qu’un grave événement se produise ?