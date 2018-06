Un homme ne pourra plus râper les dents des chevaux

Un homme qui râpait les dents des chevaux depuis plus de 25 ans ne pourra plus pratiquer son métier après avoir perdu son combat contre l’Ordre des médecins vétérinaires devant les tribunaux.

Yves Jean a été reconnu coupable d’avoir donné illégalement des soins dentaires à des chevaux, un acte que seuls les vétérinaires peuvent faire, conclut un jugement de la Cour du Québec rendu cet automne, puis diffusé ce printemps.

Le Journal publiait en août 2016 le portrait de ce résident de Laval qui a passé sa vie à entretenir les dents de chevaux domestiques, qui doivent être limées, car elles ne s’usent pas comme celles des chevaux sauvages.

Une juge de la Cour du Québec avait donné raison à M. Jean, en juin 2016. Elle avait conclu que la dentisterie n’étant pas explicitement mentionnée dans les actes réservés aux vétérinaires, le vide dans la loi lui permettait de continuer à pratiquer.

« Étonnant »

« C’était vraiment étonnant [comme jugement] », dit la présidente de l’Ordre des médecins vétérinaires du Québec (OMVQ), la Dre Caroline Kilsdonk.

La syndique Sonia Voyer allait même jusqu’à qualifier le raisonnement d’« absurde » dans la revue de l’Ordre cet hiver.

Photo courtoisie Caroline Kilsdonk

Vétérinaire

La liste des actes réservés n’est jamais exhaustive, explique la Dre Kilsdonk. Il va donc de soi que la dentisterie fait partie des gestes qui visent la santé des animaux, selon la Loi des médecins vétérinaires.

L’Ordre a donc fait appel et a gagné cette dernière manche. En février dernier, M. Jean a écopé d’une amende de 36 750 $.

Clients satisfaits

Rien dans les deux jugements ne laisse toutefois croire que M. Jean ait nui à la santé des chevaux qu’il a traités. Des clients rencontrés par Le Journal avaient même dit avoir vu une amélioration de l’état des bêtes grâce à ses soins.

« C’est possible qu’il y ait eu des clients satisfaits, avoue la Dre Kilsdonk. Mais on ne peut pas se baser sur des cas individuels. On ne peut pas aller examiner la compétence de M. Jean lui-même et le laisser [poser des actes réservés aux vétérinaires] en supposant que ses compétences sont assez grandes. »

La dentisterie animale est d’ailleurs un domaine souvent sujet à la pratique illégale, surtout auprès de petits animaux domestiques. Par exemple, des toiletteurs offrent parfois à leurs clients de détartrer ou extraire les dents de leur chat ou de leur chien, alors que seul un vétérinaire a le droit de le faire, explique-t-elle.

Souvent, il s’agit de gens bien intentionnés. Ils ignorent qu’ils n’ont pas le droit de prodiguer ces soins et cessent dès que l’Ordre les appelle, ajoute la présidente.

Ce sont ceux qui pratiquent en toute connaissance de cause que l’Ordre doit traîner devant les tribunaux. Depuis octobre, au moins deux autres personnes ont été sanctionnées pour cette raison.

« On a l’impression que nettoyer les dents, c’est quelque chose d’externe, mais l’animal peut souffrir de maux plus profonds et plus graves que ce qui est visible », dit la Dre Kilsdonk.

Tard lundi soir, M. Jean n’avait pas rendu nos appels.