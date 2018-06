La police a sollicité l'aide du public afin de retrouver Anabelle Laprise, une adolescente de Varennes portée disparue depuis vendredi dernier.

Âgée de 14 ans, Anabelle a quitté la demeure familiale vers 15 h 30 pour se diriger vers la station de métro Longueuil–Université-de-Sherbrooke en autobus.

La Régie de police Richelieu–Saint-Laurent croit que l'adolescente en fugue pourrait se trouver sur l'île de Montréal.

Anabelle Laprise mesure 1,68 m (5' 6''), pèse 60 kg (132 lb) et a les yeux bruns et les cheveux bruns longs. Au moment de quitter son domicile, elle portait des jeans troués, une camisole noire et une sacoche noire avec des sangles beiges.

L'adolescente a toutefois pris soin d'emporter des effets personnels, si bien qu'elle pourrait avoir changé de tenue.

Quiconque l'aperçoit est invité à aviser la police via le 450 536-3333, poste 0.