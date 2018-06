10 choses que tu «oublies» toujours de nettoyer dans ton appart

En collaboration avec

Faire un vrai bon ménage de son appart, ça prend du temps. Si tu emménages dans un nouveau logis cet été, tu vas probablement devoir faire ta part de récurage.

Voici des endroits à ne pas négliger (ou faire semblant de ne pas voir) quand tu feras ton grand nettoyage estival!

1. Les télécommandes de télé / jeux vidéo

On les touche avec nos doigts plein de chips et de crottes de fromage, mais on ne les lave jamais. Peut-être doit-on te rappeler que ta manette de XBox ne glissait pas quand tu l’as achetée?

2. L’intérieur de ta machine à café

La crasse s’y accumule comme des cégépiens à un show de Dead Obies. Si tu possèdes une machine espresso, un détartrage au vinaigre fait l’affaire. Pour une cafetière filtre ou italienne, tu peux simplement laver à l’eau chaude savonneuse et ajouter un peu de bicarbonate de soude pour éliminer les taches tenaces.

3. Les cadres de porte

On néglige souvent les endroits que l’on ne peut pas atteindre. Les dessus de cadres de porte en sont un excellent exemple. Avec un outil comme le Swiffer Duster, on capture la poussière en un tournemain. Son plumeau emprisonne la saleté vraiment rapidement!

4. Les interrupteurs

Mise en situation : tu entres dans ta salle de bains, tu ouvres la lumière, tu fais tes besoins, tu te laves les mains, tu fermes la lumière, tu sors. Maintenant, imagine le nombre de germes qui se sont accumulés sur l’interrupteur chaque fois que tu as ouvert la lumière sans te laver les mains au préalable. Ouache.

5. Ton coin poubelle (et la poubelle elle-même)

On vide le sac une fois par semaine, mais qui nettoie vraiment le dessous de la poubelle? Et que dire de la poubelle elle-même... Eurk.

6. Le rideau de douche

Tu te laves dans la douche, donc techniquement, l’équation simple serait savon = propreté. Malheureusement, la réalité est toute autre. Les germes s’amassent par milliers sur ton rideau. Et grâce à l’humidité, elles fructifient mieux que tes REER.

7. Les systèmes de ventilation

Là aussi, la poussière peut s’accumuler facilement. Et pas besoin de tout démonter : avec un outil comme le Swiffer Duster, tu peux enlever la saleté en deux temps trois mouvements. Suffit de brasser les fibres, d'attacher le manche et de bien le passer dans les craques.

8. Ton tapis de yoga

On est nu-pieds là-dessus, alors vaut mieux le nettoyer de temps en temps. Une petite solution faite de vinaigre, d’eau et de quelques gouttes d’huile essentielle fait l’affaire. Suffit d’essuyer avec un linge humide et de laisser sécher pendant la nuit!

9. Derrière le sofa

On fait rarement l’effort de bouger les meubles quand on nettoie les planchers. Et pourtant, c’est là qu’on retrouve une grande partie des moutons de poussière qui nous font éternuer.

Avec un outil 2 en 1 comme le Swiffer Sweeper, tu peux tout remettre à neuf en quelques minutes! Passe le linge sec pour emprisonner la saleté, puis utilise le linge humide pour bien laver le sol – et te retrouver avec un salon propre-propre.

10. Le petit contour de plastique de ton frigo

Laver l’intérieur du frigo, c’est bien. Mais s’attarder sur le petit contour de plastique qui borde la porte, c’est encore mieux! Un nettoyant tout usage et une guenille humide font amplement la job pour cette tâche.

