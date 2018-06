LABBÉ, Grégoire



À Ste-Thérèse, le 22 juin 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Grégoire Labbé.Il laisse dans le deuil, sa femme Liliane Labbé Fortier, ses enfants Stephane (Marie-Ève), Jean Sylvain (Sujata), Mylène (Joël) et Guylaine, ses petits-enfants Steve, Jimmy, Kim, Vicky, Olivier, Étienne, Alexis, Théodore et son arrière-petite-fille Liliane, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le mercredi 27 juin 2018 de 15h à 20h en la:Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation J'appuie Dodo ou par des fleurs envoyées au salon.