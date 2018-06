5 restos où bien manger près de la Place des Arts avant un spectacle

Été comme hiver, les festivals et spectacles de tout genre s’enchaînent à la Place des Arts.

Que vous soyez en visite à Montréal pour un spectacle, ou un Montréalais pure laine, c’est toujours agréable de s’offrir un repas au restaurant avant ou après l’évènement.

Pour vous guider dans votre recherche, voici cinq restaurants où bien manger qui sont situés non loin de la Place des Festivals.



1. Blumenthal

La brasserie montréalaise est située à quelques pas seulement de la Place des Festivals. Avant un spectacle, vous pouvez soit commander quelques plats dans la section «à grignoter» du menu, ou bien aller avec un repas complet cuisiné avec des aliments frais et locaux. S’il reste de la place, demandez d’être sur la terrasse!

305, rue Sainte-Catherine Ouest



2. Tiradito

Le Tiradito est une adresse originale où aller pour une cuisine péruvienne aux influences japonaises. Vous serez charmé par le décor, mais aussi par la carte des vins et les cocktails proposés sur le menu.

1076, rue de Bleury



3. Brasserie T!

Si vous voulez être en plein cœur de l’action de la Place des Festivals, la Brasserie T! est la meilleure adresse. Situé sur la rue Jeanne-Mance, vous pourrez même entendre et voir les spectacles lors des festivals directement de votre table tellement le restaurant est dans le feu de l’action. Brasserie T! est en fait la petite sœur du réputé restaurant Toqué! de Normand Laprise. Vous y mangerez donc très très bien il n’y a pas de doute!

1425, rue Jeanne Mance



4. Biiru

Le Biiru est une brasserie japonaise dont le local est caché derrière l’église St-James au centre-ville, donc à proximité de la Place des Arts. L’intérieur et la terrasse extérieure sont magnifiques et le menu varié. Impossible de ne pas trouver quelque chose qui vous plaira. Si vous vous rendez jusqu’au dessert, le cake au matcha est délicieux!

1433, rue City Councillors



5. Belon

Anciennement le Notkins, le Belon est un bar à huîtres situé à moins de 10 minutes à pieds de la Place des Arts. C’est l’endroit idéal pour un bon plateau d’huîtres bien fraîches avant d’aller voir votre spectacle avec de bonnes bulles!

1101, rue de Bleury



BONUS!

Le 1600 Huîtres

Si vous comptiez aller au Festival de Jazz, sachez qu’un restaurant éphémère prendre place dans le Salon urbain de la Place des Arts. Le 1600 Huîtres accueillera le plus long bar à huîtres au Canada en plus de servir des plats de type «terre» et «mer». Tous les détails ici.

1600, rue Saint-Urbain



