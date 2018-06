ANGELI, Graziano



À Montréal, le 24 juin 2018, à l'âge de 90 ans, est décédée M. Graziano Angeli, parti rejoindre son épouse Mme Luigina Paoli, avec qui il a vécu pendant près de 62 ans.Il laisse dans le deuil ses enfants Tullio (Carmelina), Nicola (Marisol), Susan (Gordon) et Michael (Tanya). Grand-père dévoué de Cara-Li, Alexia, Bianca, Mia et Liano, il laisse également plusieurs parents en Italie et de nombreux amis.La famille recevra les condoléances au salon:le mercredi 27 juin 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le jeudi 28 juin dès 9h. Funérailles le jeudi 28 juin 2018 à 11h, en l'église Notre-Dame-de-la-Défense, 6800, Henri-Julien (angle Dante), suivies de l'inhumation au cimetière du Mont-Royal.