BEAUCHEMIN, Renée



À son domicile, paisiblement, le 20 juin 2018, est décédée à l'âge de 82 ans, Mme Renée Beauchemin, conjointe de feu Angelo Landucci, demeurant à Anjou et autrefois à Sorel-Tracy.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Jean-Claude (Hélène Lorenzini), Anne-Marie (Claude Thivierge) et Pierre Trempe (Dominique Dulude); ses deux petites-filles, Éliane et Pascale Thivierge; ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis. Elle était également la soeur de feu Janine (feu Normand Cham-pigny) et de feu Alcime (Marcelle Hamel).La famille de Mme Renée Beauchemin sera présente au salon:80 RUE CHARLOTTE, SOREL-TRACYTél. 450-742-8822www.salonsmandeville.comle samedi 30 juin 2018 dès midi, afin d'y recevoir vos marques de sympathie. Un hommage aura lieu au salon le jour même à 14h, suivi de l'inhumation au cimetière des Saints-Anges de Sorel.Des dons faits en sa mémoire au centre communautaire Le Chez-Nous de Mercier-Est ou à l'Institut de cardiologie de Montréal seraient appréciés.