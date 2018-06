GÉLINAS née Mallette, Nicole



À Magog, le 22 juin 2018, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Nicole Gélinas, épouse de M. Normand Gélinas.Outre son époux, elle laisse dans le deuil son fils Francis et sa fille Sophie (Michel); ses deux petits-fils Jonathan et Simon; ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 28 juin 2018 de 10h à 12h au:Tél. 819 843-4473Téléc. 819 843-4563Courriel: info@ledouxmagog.comafin de recevoir vos témoignages de sympathie. Une cérémonie suivra à 12h en la chapelle du complexe.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer.