Cette nouvelle crèmerie offrira le cornet à 1 $ ce week-end pour son ouverture

L’entreprise québécoise Cacao 70 a discrètement ouvert à la mi-juin un premier «Atelier Dip» dans le Vieux-Montréal.

L’ouverture officielle aura lieu ce samedi 30 juin et pour l’occasion, Cacao 70 offrira les cornets de crème glacée à 1 $ entre 13 h et 20 h.

En plus de gâter ses nouveaux clients, la crèmerie remettra l’ensemble des recettes réalisées par cette vente de cornets à l’organisme AlterGo dont la mission est de promouvoir le sport adapté et les saines habitudes de vie.

L’«Atelier Dip» offrira un menu plus restreint que les succursales «standard» de Cacao 70. Lors de journées chaudes d’été, vous pourrez aller vous chercher un bon cornet trempé dans le chocolat de votre choix parmi une large sélection (sésame noir, café, praliné, matcha, earl grey, etc.) ou encore une boisson frappée au chocolat. S’il fait plus frisquet, L’«Atelier Dip» tient aussi sur son menu des chocolats chauds et des gaufres trempées dans le chocolat aussi! De quoi faire saliver!

Atelier Dip Cacao 70

250-B rue Saint-Paul

Cornet à 1 $ le 30 juin entre 13 h et 20 h.

