Cette tendance estivale plaira à celles qui ont toujours une collation sous la main

Ananas, citron, pomme ou cerise, ce n’est pas d’une salade de fruits qu’on parle ici, mais bien de l’imprimé fruité qui est LA tendance de l'été.

Ce motif a connu sa popularité grâce au défilé de Mother of Pearl en 2014, alors que les vêtements de la griffe étaient tapissés de presque tous les fruits possibles.

Voici les imprimés de fruits à surveiller pour l'été 2018:

1. La pomme grenade

On copie la robe aux épaules dénudées de Laura-Jade Stones, qui est ornée de pommes grenades, pour donner une touche rafraichissante à votre look.

2. Les bananes

La blogueuse Negin Mirsalehi et la youtubeuse Sierra Furtado ont opté pour le même ensemble deux pièces de couleur terre, qui met en vedette des bananes et autres fruits jaunes.

Par contre, les deux le portent de manières totalement différentes. Sierra a choisi des sneakers pour conclure l’ensemble tandis que Negin arbore un look de plage.

3. Les avocats

Ce fruit hyper tendance en 2017 se présente de manière cocasse sur le chandail de la voyageuse Lauren Bullen. On adore comment elle peaufine son look avec des shorts délavés et un bandana.

4. Les agrumes

Voici comment ajouter une touche de fraîcheur à votre ensemble en un rien de temps! Citron, orange ou pamplemousse, les agrumes sont les fruits par excellence pour donner une dose de vitamine à votre look.

5. Les cerises

Il n'y a pas de doute, la cerise est le motif le plus convoité sur les vêtements des influenceurs en ce moment.

Faites comme Emma Verde et agencez votre veste en jeans parsemée de cerises à un ensemble noir uni.

On peut aussi retrouver cet imprimé sur les accessoires! Olivia Jade a décidé de choisir un étui à l'effigie de ce fruit rouge.

Voici une sélection d’articles mettant en vedette l'imprimé fruité:

