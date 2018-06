Cette Lamborghini unique vient d’être minutieusement restaurée

En 50 ans d’existence, une voiture peut vivre - et subir! - une tonne de péripéties et de changements. C’est le cas notamment de cette Lamborghini désormais unique.

À lire aussi: Il roule avec sa rare Lamborghini même sur la neige au Québec

C’est en 1968 qu’est née cette Miura S portant le numéro de châssis 3781. À l’époque, les visiteurs du Salon de l’automobile de Turin ont eu la chance de l’observer de près.

En 1974, un Allemand s’en est porté acquéreur et le projet de ce dernier était de grande envergure. À ce moment, elle est entrée à l’usine de Lamborghini et n’en est ressortie qu’un an et demi plus tard. Cette Miura S a été transformée en Miura SVR. Celle-ci était plus puissante que la SVJ qui se trouvait au sommet de la gamme avec ses 440 chevaux-vapeur.

Lamborghini Miura SVR Lamborghini

À la fin des années ’70, la Miura SVR est déménagée chez son nouveau propriétaire japonais. La pérennité de la voiture a alors été assurée puisqu’elle a figuré dans différents mangas.

Quarante ans après être sortie une deuxième fois de l’usine de Lamborghini, une réfection dans les moindres détails s’imposait. C’est ainsi qu’elle s’est trouvée à nouveau chez Lamborghini, mais cette fois, dans l’atelier de restauration du légendaire constructeur italien.

Lamborghini Miura SVR Lamborghini

Bien que la Miura soit immensément rare en raison des 763 unités assemblées entre 1966 et 1972, elle a été rebâtie selon les modifications apportées en 1974 considérant le riche passé de cette pièce de collection.

Cette Lamborghini Miura SVR est fraîchement restaurée et a récemment pu être aperçue au circuit Nakayama au Japon. Puisque son actuel propriétaire entend profiter du fort potentiel de cette voiture sur la piste, un harnais d’ancrage à quatre points, une cage de protection de même que des sièges offrant un meilleur soutien ont été installés dans l’habitacle.