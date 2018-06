Choisir à pile ou face

Il y a un an, Le Journal publiait le portrait de 12 élèves ambitieux et allumés. Ils sont diplômés d’une des écoles secondaires les plus mal aimées de Montréal. Nous suivrons leur parcours jusqu’en 2021.

Soins infirmiers ou inhalothérapie ? Jimmy Lam était tellement indécis sur son choix qu’il a fini par l’élire à pile ou face.

►Jimmy Lam

18 ans

Technique en soins infirmiers

C’est finalement le programme de soins infirmiers qui a gagné. Et il ne regrette pas du tout son choix, explique celui qui a notamment appris à prendre les signes vitaux et à administrer des médicaments.

« Quand les patients vont bien, ça me fait plaisir. »

L’horaire parfois difficile des infirmiers ne lui fait pas peur.

De toute façon, il n’a besoin que de quatre heures de sommeil par nuit, souligne-t-il.