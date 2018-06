Commentaire à la lettre sur l’impolitesse

Je suis Française et je vis au Québec depuis plus de 10 ans. Pourquoi mettre l’impolitesse de cette femme sur le dos de ses origines quand ça n’a rien à voir? J’ai souvent été choquée de l’impolitesse de certains Québécois qui ne disent pas bonjour dans l’ascenseur ou en entrant dans un café le matin. Des marques de politesse coutumières chez les Français. Mais il ne me viendrait jamais à l’idée de me plaindre de l’impolitesse des Québécois. Il existe seulement des gens impolis, point.

Isabelle

Je trouve que votre dernière phrase résume bien votre pensée et devrait retenir quiconque se laisse aller à généraliser.