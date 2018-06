Déménagez sans stress avec Tangerine

La fin du mois de juin arrive... Avec elle, les beaux jours et... la grande vague des déménagements! Pour ceux qui s’y collent cette année, et en tant qu’institution financière qui s’engage à aider les Québécois à mieux vivre financièrement en prenant des décisions judicieuses avec leur argent, Tangerine rappelle qu’il y a des moyens faciles d’économiser, et de réduire le degré de stress pendant ce moment mouvementé de l’année.

Déménager, c’est excitant, mais cela peut vite devenir épuisant, et douloureux pour le porte-monnaie! Tangerine a demandé à Sara-Jane Breault, blogueuse en finances personnelles, de partager quelques conseils.

Faites du tri

Quelques semaines avant de déménager, triez vos affaires : ce que vous voulez garder, vendre, donner et jeter. Évitez de conserver des objets ou vêtements que vous n’utilisez ou ne portez plus. Cela fera moins de boîtes à déménager, et vous économiserez temps, énergie et argent.

Organisez vos boîtes

Remplissez vos boîtes en optimisant l’espace de façon à en réduire au maximum le nombre à transporter; emballez vos objets fragiles dans du plastique à bulles ou dans du linge (serviettes de toilette, draps, etc.); utilisez les plus petites boîtes pour les objets lourds, comme les livres. Moins de boîtes = moins de déplacements et moins de frais.

Prévoyez en plus

Procurez-vous plus de boîtes et de ruban d’emballage, plutôt plus que pas assez. Même chose pour les amis et les véhicules! Le jour même du déménagement, c’est trop difficile d’en trouver!

Prévoyez la collation

N’attendez pas la dernière minute pour commander à manger et à boire pour vos amis qui seront venus vous prêter main-forte pour déménager. Vous vous éviterez bien du stress et de l’argent gaspillé en vous y prenant à l’avance.

Comparez les prix des pizzérias, et commandez tôt pour être certain d’avoir votre livraison à temps! Préparez une glacière avec des boissons fraîches pour tout le monde. Cela vous évitera de devoir courir à la dernière minute au dépanneur.

Payez avec une carte de crédit qui vous en donne plus

Puisque vous devez dépenser de l’argent en déménageant, profitez d’une offre qui vous permet d’économiser pendant que vous dépensez. La carte de crédit Remises sans frais annuels de Tangerine vous donne jusqu’à 2 % de vos dépenses (épicerie, essence, etc.). Aussi, profitez de l’occasion pour déposer de l’argent dans un compte d’épargne en vue de votre prochain déménagement.

