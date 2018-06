Dernière de Guy Mongrain à «La poule aux œufs d’or» mercredi

MONTRÉAL - C’est ce mercredi, 27 juin, à 19h30, que Guy Mongrain fera ses adieux au public de «La poule aux œufs d’or», à TVA.

L’animateur, qui posait depuis 25 ans la célèbre question «L’œuf ou l’enveloppe?», avait annoncé le 6 juin dernier qu’il s’apprêtait à tirer sa révérence de l’émission, dont les cotes d’écoute chatouillent encore le million de téléspectateurs chaque semaine. Au total, Guy Mongrain a mené plus de 1100 épisodes de «La poule aux œufs d’or».

«Groupe TVA est fier d’avoir pu compter sur le professionnalisme et l’enthousiasme d’un animateur comme Guy Mongrain, un membre important de la grande famille TVA durant plus de 35 ans. Dynamique, passionné par son métier et très apprécié du public, il a contribué au succès de notre antenne. Nous lui souhaitons une suite remplie de bonheur», a souligné Suzane Landry, directrice principale, Chaînes et programmation, Groupe TVA, dans un communiqué, lundi.

«Au cours de ses 25 années à l’animation de «La poule aux œufs d’or», Guy Mongrain a su mettre en valeur les participants avec simplicité et générosité. Loto-Québec et le public québécois sont privilégiés d’avoir pu compter sur sa fidélité et son talent. Au nom de toute l’équipe de Loto-Québec, je lui souhaite une belle et longue retraite bien méritée», a pour sa part déclaré Richard Trudel, directeur des tirages et des services à la clientèle à Loto-Québec.

L’automne prochain, «La poule aux œufs d’or» sera toujours à l’antenne de TVA, dans une formule renouvelée à l’animation, a-t-on précisé lundi. Le rendez-vous reprendra du service le 22 août.