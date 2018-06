Des commerçants veulent un service de voiturier à l’année

Des commerçants souhaitent faciliter l’installation d’un service de voiturier sur les rues commerciales pour éviter de perdre des clients au profit des banlieues.

Les travaux d’infrastructures de la rue Saint-Denis, en 2016, avaient fait mal aux commerçants. Devant une rue éventrée pendant plus d’un an, les commerçants de cette avenue avaient vu une baisse marquée de la fréquentation de leurs commerces et une hausse du taux d’inoccupation passant de 15 % à 25 %.

Les grands moyens

C’est aujourd’hui l’avenue Laurier Ouest qui se retrouve dans cette situation pendant les cinq prochains mois.

Les commerçants de cette avenue d’Outremont ont pris les grands moyens en offrant un service de voiturier pour éviter de voir leurs établissements désertés pendant que leur artère est en travaux.

Les clients peuvent ainsi se rendre au coin de la rue Querbes afin d’y déposer leur voiture, qui sera stationnée dans les rues avoisinantes moyennant une somme de 10 $ pour 3 h.

« Ça peut vraiment inciter les clients à venir magasiner sans faire de détours ou risquer de recevoir une contravention », fait valoir Marie-Josée Saint-Martin, assistante de la propriétaire de la boutique Le Boudoir.

Satisfaits

La réponse des clients est tout aussi positive.

« C’est génial qu’ils aient réglé le problème de stationnement de cette manière, a réagi Jean Migneault, un client qui a profité lundi du service de voiturier. Les travaux peuvent être dévastateurs pour les commerçants, comme sur Saint-Denis et Saint-Laurent. »

« C’est un petit plus dans leur expérience de magasinage », remarque le voiturier Hocine Djebloun.

L’association des commerçants espère d’ailleurs pouvoir prolonger ce service pour l’offrir à l’année. L’ancienne administration de l’arrondissement Outremont avait refusé cette demande parce que le projet compliquait le déneigement, mais l’administration du maire actuel se dit ouverte à trouver des solutions.

Une idée qui plairait à M. Migneault, « surtout que le stationnement est pire en hiver », fait-il remarquer en attendant sa voiture.

Intérêt ailleurs

D’autres secteurs se montrent intéressés au service. La directrice de l’Association des Sociétés de développement commercial de Montréal, Caroline Tessier, a d’ailleurs rencontré récemment les autorités responsables du stationnement à Montréal pour voir comment faciliter l’installation de ce service.

« Ça permet au client de ne pas se casser la tête. Si on vient de la Rive-Sud, on ne veut pas avoir à chercher à travers les pancartes », fait valoir Mme Tessier.

Elle fait toutefois remarquer qu’actuellement, la réglementation ne permet pas une installation permanente de ce service.

L’association des commerçants de la rue Saint-Denis se dit également d’accord avec cette approche. La nouvelle directrice, Lyne Beauvilliers, souhaiterait même installer un service de triporteur dans son secteur pour aider les clients à se déplacer.