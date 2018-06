Deux circuits de Curtis Granderson propulsent les Blue Jays

Curtis Granderson a claqué deux longues balles dans un gain de 6-3 des Blue Jays de Toronto contre les Astros, lundi à Houston, pour aider les siens à remporter un troisième match de suite.

Le voltigeur a tout d’abord créé l’égalité en cinquième manche avant d’inscrire le point de la victoire en septième. Il a expulsé neuf balles dans les gradins cette saison, dont trois lors des deux plus récentes sorties de son équipe.

Randal Grichuk a également eu son mot à dire dans la victoire en expédiant un tir par-dessus la clôture en huitième, ajoutant deux points au tableau. Il a ensuite volé un circuit de trois points à George Springer au champ centre lors du dernier tour au bâton.

Permettant un but sur balles et un simple aux deux premiers frappeurs à lui faire face lors du tour au bâton ultime, Seunghwan Oh s’est mis dans l’eau chaude avec un mauvais lancer qui a fait avancer les coureurs. Il s’est toutefois ressaisi en enregistrant un deuxième sauvetage cette année.

Verlander chancelant

Justin Verlander (9-3) entamait le match sur la butte pour les favoris. Celui qui menait le baseball majeur au chapitre de la moyenne de points mérités avant les matchs du jour a été généreux, concédant quatre points, sept coups sûrs et deux buts sur balles en six manches et deux tiers.

J.A. Happ (10-3) a connu une sortie semblable, donnant trois points, sept frappes en lieu sûr et deux passes gratuites en six manches.

Le Québécois Russell Martin a été blanchi en quatre présences officielles au bâton, étant retiré sur des prises deux fois.

Alex Bregman a réussi son 12e circuit de la campagne dans la défaite. Au total, il a frappé deux coups sûrs et produit deux points.