Exportation créative : 125 millions $ sur 5 ans, annonce le fédéral

MONTRÉAL - Le gouvernement fédéral met en place une stratégie d’exportation pour aider les industries créatives canadiennes à repérer des débouchés dans de nouveaux marchés étrangers, incluant un nouveau programme de financement, Exportation créative Canada.

La ministre du Patrimoine canadien Mélanie Joly a annoncé un investissement de 125 millions $ sur cinq ans, mardi matin, dans le cadre de cette initiative.

Cette politique s’articule autour de trois grands axes. Premièrement, Ottawa veut augmenter le financement des exportations à même les programmes déjà existants de Patrimoine canadien (Téléfilm Canada, Fonds du Canada pour la présentation des arts, Fonds du livre du Canada, Fonds de la musique du Canada, etc.). De plus, le fédéral veut augmenter et consolider la présence des industries créatives canadiennes à l’étranger, notamment en soutenant les artistes canadiens au moyen de ressources supplémentaires dans des ambassades et consulats canadiens clés, tels New York, Paris, Londres, Los Angeles, Berlin, Shanghai. Finalement, avec la mise sur pied d’Exportation créative Canada, Patrimoine canadien compte à faciliter le rayonnement du contenu canadien auprès des acheteurs et des auditoires à l’étranger grâce à une enveloppe de 7 millions $ par année.