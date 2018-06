Il débarque à son bal en voiture de police

Un jeune diplômé de l’école secondaire Gérard-Filion, de Longueuil, se souviendra longtemps de son entrée très remarquée à son bal des finissants alors qu’il est arrivé mardi dans une voiture de police, les gyrophares allumés.

Marc-André Bussières, 17 ans, ne s’attendait pas à ce que le Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) acquiesce à sa demande la semaine dernière lorsqu’il a voulu savoir s’il pouvait se faire reconduire par des policiers.

« Je me suis essayé, je me disais : “On sait jamais, peut-être qu’ils vont dire oui.” Et en une journée, tout était coordonné, ils avaient accepté », se réjouit le jeune homme, qui poursuivra ses études en soutien informatique, à Montréal.

Ce dernier espérait faire une « arrivée dont tout le monde allait se rappeler ».

« Un bal, ça arrive seulement une fois. Je voulais faire quelque chose d’inoubliable. J’aurais même été prêt à payer pour que ça fonctionne... et sinon je serais arrivé en Mazda 5 », dit-il à la blague, l’air gêné d’être devenu le centre d’attention.

Gyrophares allumés, criards en fonction, la voiture de police n’a pas manqué d’attirer l’attention à son arrivée dans le stationnement. Lorsque Marc-André Bussières est débarqué avec son accompagnatrice, ses compagnons de classe se sont mis à l’applaudir, impressionnés du déploiement.

Photo Martin Alarie

Prévention

Si les policiers estimaient au départ qu’il s’agissait d’une « demande inusitée », ils y ont vu une bonne occasion pour faire un tout petit peu de prévention auprès des jeunes pour que leur soirée se déroule sans anicroche.

« Ce n’est rien de majeur, nous ne sommes pas ici pour briser le party, mais seulement les encourager à bien s’amuser, pour que ce soit une soirée dont ils se rappellent de tout, une soirée mémorable », affirme l’agent Jean-Pierre Voutsinos, porte-parole du SPAL.

Un autre porte-parole, Ghislain Vallières, s’est donc adressé aux élèves durant environ une minute, avant le début des festivités.

« On s’est aussi dit que c’était un bon moment pour aller vous féliciter pour votre diplôme, ce n’est quand même pas rien », a-t-il lancé.

Le SPAL n'a pas encore déterminé si une telle expérience sera répétée dans le futur.