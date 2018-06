Il est encore permis de rêver

L’Impact ne pouvait espérer un meilleur moment pour jouer contre Orlando. Ces derniers passent des moments on ne peut plus difficiles avec une séquence de six défaites de suite, maintenant sept.

Même si le Bleu-blanc-noir reste derrière les Lions au classement de l’Association de l’Est après cette série aller-retour, il est permis de croire qu’il a fait un bon coup. Ces six points arrachés contre un rival direct pourraient peser lourd dans la balance en fin de saison.

Si la troupe de Rémi Garde est en mesure d’enchaîner une autre victoire samedi prochain au Stade Saputo contre le Sporting de Kansas City, on va se mettre à croire qu’ils ont peut-être vraiment cette fois-ci pris un virage important. Et surtout, malgré ce début de saison difficile, les partisans montréalais pourront se remettre à rêver à une place en séries éliminatoires.

En ce sens, la MLS a cette particularité : après une bonne séquence de victoires, une équipe peut revenir rapidement dans la course. Et comme les équipes du milieu de peloton dans l’Est semblent éprouver quelques difficultés par les temps qui courent, l’Impact a encore la possibilité de sauver une année qu’on croyait déjà morte et enterrée.

D’ici quelques jours, des renforts devraient s’amener avec l’équipe. Ceux-ci devraient améliorer l’ensemble de l’effectif ou seulement suppléer des joueurs qui n’ont pas été en mesure de donner satisfaction à l’entraîneur. Pour le XI montréalais, le défi est de rester tout près de la sixième position jusque-là.

Pas aussi facile qu’on le pense

Samedi, rien n’était gagné d’avance pour l’Impact. D’abord, les conditions météo n’étaient pas les plus clémentes. La chaleur et le délai de 20 minutes imposé par mère Nature annonçaient un match accroché.

Heureusement, Orlando a aidé le Bleu-blanc-noir sur le premier but. Un filet contre son camp, un deuxième de la part des Lions en autant de matchs.

Ce genre d’action n’arrive pas de façon régulière, mais en tant qu’ex-défenseur, je sais à quel point le danger te guette à cette position. En te retrouvant constamment devant ton propre but, les malchances peuvent survenir. Cette séquence était assurément accidentelle, mais elle a fait tourner le match en faveur de l’Impact.

Malgré tout, il était à ce moment-là très difficile de croire qu’Orlando n’était pas capable d’effectuer une remontée. Avec des joueurs d’attaque aussi talentueux que Dom Dwyer et Sacha Kljestan, l’Impact devait être sur ses gardes en vue d’une réplique.

Au final, les hommes de Rémi Garde auront su fermer le match. D’un point de vue défensif, c’est un troisième blanchissage en quatre rendez-vous.

Aurait-on trouvé la recette défensive ? Est-ce que le duo de Rod Fanni et Rudy Camacho constitue la solution aux problèmes récurrents de cette équipe ? À voir les dernières rencontres, on a l’impression que oui.

La Coupe du monde

Jusqu’ici, la Coupe du monde en Russie ne déçoit pas. Du drame, des surprises et des buts à profusion. Tant mieux, parce qu’on l’attendait depuis quatre ans. L’attente en aura valu la peine.

Au moment d’écrire ces lignes, certaines sélections sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale. Mais il reste encore beaucoup des matchs qui seront décisifs et qui devraient nous tenir sur le bout de notre divan.

Parce qu’il y aura en jeu non seulement une qualification, mais aussi la possibilité de déterminer à quelle position chaque équipe terminera. Avec la qualité de la compétition qui s’annonce au tour suivant, certaines sélections préféreront déterminer elles-mêmes leurs adversaires en terminant premières ou deuxièmes de leur groupe.

Une première position pourrait devenir un cadeau empoisonné, surtout si le match suivant amène comme adversaire une sélection comme l’Allemagne.

D’un point de vue individuel, l’attaquant anglais Harry Kane m’a particulièrement réjoui jusqu’ici. J’ai hâte de voir jusqu’où il peut transporter l’Angleterre. Cristiano Ronaldo est une machine. Ça, on le savait déjà. Et je m’inquiète pour l’Argentine. Est-ce que Lionel Messi peut tout faire seul ? C’est un extra-terrestre, je sais bien, mais quand même...