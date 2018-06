Je sors, je reste

Coup de cœur

Humour

Le Show Nostalgique

Cette soirée d’humour organisée dans le cadre du Minifest, un festival d’humour principalement dédié à la relève, vous donne la chance de revoir des artistes qu’il n’est plus possible de voir sur scène. Ainsi, le trio Les Sodas Mousses, dont deux des membres forment maintenant le duo Chauffé, Éclairé, sera de retour pour animer la soirée. Le public pourra aussi revoir Alex Smith, un ancien des Souverains du Désir, J-F Daoust et Crampe en masse. Bref, une soirée pleine de rebondissements et de rires vous attend.

Ce soir à 20h30 au Medley Simple Malt, 6206 rue St-Hubert

Je sors

Musique

Ilaria Graziano & Francesco Forni

Ce concert du duo italien composé d’Ilaria Graziano et de Francesco Forni est le premier des Concerts Campbell, une série de 27 concerts gratuits présentés dans des parcs de Montréal jusqu’au 13 août. Les deux musiciens de talent sauront faire voyager la foule à l’aide d’une guitare et d’un ukulélé. Les sonorités folk et blues du duo transporteront ceux qui les écouteront dans une « dolce vita ».

Ce soir à 19h au parc Armand-Bombardier, 12640 25e Avenue

Cinéma

Vivre riche

La 9e édition du Cinéma sous les étoiles prend son envole aujourd’hui. Le film Vivre riche est présenté ce soir à l’extérieur, au parc Pélican. On pourra y suivre « Rolex le portugais » et ses amis qui tente de suivre la mutation sociale qui s’est entamée en Ivoire. Le long-métrage de 52 minutes de Joël Akafou suit le quotidien de ses jeunes qui n’est pas toujours facile, mais qui on le désir de vivre riche. Il s’agit de la première présentation au Québec.

Ce soir à 21h15 au parc du Pélican, 2535 Place Pierre-Falardeau

Exposition

No More I Love You

Karel Chladek est un photographe qui se spécialise dans les photos de nuit. L’artiste basé à Montréal présente ses clichés pour la première fois en 10 ans dans cette exposition. Le thème principal de l’exposition portera sur la romance dans les clubs. Il s’agit du vernissage ce soir au Ausgang Plaza. La galerie sera ouverte jusqu’à 22h, puis il y aura une fête après.

Ce soir dès 18h au Ausgang Plaza, 6524 rue St-Hubert

Musique

Rapbattle sur la brutalité en prison

Une bataille de rap aura lieu ce soir sur la brutalité dans les centres de détentions. Différents artistes défileront pour donner leur opinion, que ce soit sur la réhabilitation, la surpopulation des prisons, le financement du système correctionnel, le profilage racial, etc. La soirée est animée par Sereni-T et Massyl et les rappeurs seront accompagnés par l’Electrik Lotus Band.

Ce soir à 20h à la Maison2109, 2109 de Bleury

Audiovisuel

Trajectoires & end(O)

Ces performances d’art numérique sont présentées dans le cadre du festival Elektra. Trajectoires de Chikashi Miyama tisse un lien entre les mouvements du corps et des composantes audiovisuelles génératives. Un interprète portera des gants avec des capteurs reliés à un ordinateur qui détectera en temps réel les mouvements. Pour sa part, end(O) d'Alex Augier et Alba G. Corral est une performance audiovisuelle immersive qui entrecroisera musique et visuels de manière poétique.

Ce soir à 19h à la Satosphère, 1201 boulevard Saint-Laurent

Je reste

Jeu de société

Spuzzle Jr : Il était une fois

Ce jeu pour les enfants de deux ans et plus réunit le petit chaperon rouge, Hansel et Gretel ainsi que Jack et le haricot magique. L’objectif est de terminer son casse-tête en premier. Cependant, la sorcière, le loup et le géant peuvent vous obliger à remettre un morceau de casse-tête à un adversaire.

Sorti en juin 2018

Film

Chien de garde

Ce film de Sophie Dupuis qui a remporté trois Iris lors du Gala Québec Cinéma et du Gala Artisans met en vedette notamment Jean-Simon Leduc, Théodore Pellerin, Maude Guérin et Paul Ahmarani. Le long-métrage suit une famille en difficulté financière. Le jeune JP fait de son mieux pour venir en aide à sa famille en aidant son oncle et son petit cartel de drogue.

Sorti en DVD le 12 juin

Livre

Sous le charme des petits fruits

Ce livre vous fera peut-être découvrir des baies et petits fruits que vous ne connaissiez pas encore. Louise Gagnon fait découvrir au lecteur 14 petits fruits de chez nous grâce à des fiches descriptives et des recettes pour toutes les saisons. De plus, un guide des producteurs se retrouve dans cet ouvrage gourmand.

Sorti le 6 juin