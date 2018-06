L'anglophone s'efforce de parler en français, le francophone lui répond en anglais; cherchez l'erreur

Dernièrement, une collègue anglophone de mon amoureux visite Québec avec ses enfants. Un de leurs objectifs en quittant Toronto pour passer des vacances dans la vieille capitale : pratiquer la langue de Molière. Déception aigre-douce. Dans bien des commerces, lorsque les employés entendent leur français plus que cassé, ils se font servir en anglais.

Ce n’est pas la première fois qu’on me raconte ce genre d’expérience. La mère de L., une de mes meilleures amies, est originaire de la Saskatchewan. Elle a déménagé au Québec après s’être mariée avec un Québécois. Leurs cinq enfants ont été éduqués dans les deux langues. Ils sont donc tous parfaitement bilingues. La maman, elle, a non seulement adopté le Québec, mais elle s’est aussi efforcée d’apprendre le français, une langue qu’elle aime. Soixante ans plus tard, elle parle québécois de façon impeccable avec un adorable accent anglais. Or, bien souvent, lorsqu’elle s’adresse à des francophones, ceux-ci choisissent de poursuivre l’échange en anglais.

Mike, le chum anglo-québécois de cette même amie, vit régulièrement le même genre de situation absurde. Pas plus tard que la semaine dernière, alors que L. et lui sont dans un restaurant de l’est de Montréal, la serveuse choisit de le servir en anglais, alors qu’il avait pourtant commandé son petit-déjeuner dans un français plus que respectable.

Politesse, main tendue ou soumission?

Dans un contexte où la survie du français au Québec est une préoccupation permanente, voire un sport national – il ne se passe pas un mois sans que l’on ne parle de la situation du français dans la Belle Province - cette propension à privilégier l’anglais avec des anglophones qui s’évertuent à utiliser notre belle langue m’interpelle au plus haut point.

Est-ce de la politesse? Du service à la clientèle poussé à l’extrême? Une volonté de prouver qu’on sait parler anglais? Un désir de le pratiquer? Ou pire, un réflexe de soumission?

Je n’ai pas la réponse. Peut-être est-ce un mélange de tout cela?

Quoi qu’il en soit, quand des anglophones nous tendent la main en démontrant du respect et un réel désir de parler notre langue, pouvons-nous minimalement les encourager à continuer?

En s’adressant à nous en français, ces anglophones ont clairement manifesté dans quelle langue ils souhaitent poursuivre la conversation. Respectons-les dans l’intérêt qu’ils nous portent.

Hé oui, ça existe des anglophones qui veulent parler français. Ce serait bien d’y croire! Autrement, c’est nous qui avalons notre propre langue...