L’art de postuler malgré tout

Josiane Roulez - 37e AVENUE

Les offres d’emploi présentent souvent des exigences très précises en matière de compétences, de formation et d’expérience. Que faire si vous n’avez pas exactement le profil de l’emploi ? C’est simple : évaluez vos chances, mettez à jour votre CV et... foncez !

La règle des 75 %

C’est une règle du pouce dans le monde de l’emploi : si vous détenez 75 % de ce que l’employeur recherche, allez-y !

Lorsqu’un employeur affiche un poste, c’est souvent le signe qu’il a du mal à le pourvoir et que le besoin devient urgent. C’est qu’en général, afficher un poste est la dernière façon de recruter. Avant tout, un employeur cherche en interne, dans son réseau, auprès des chercheurs d’emploi qu’il a rencontrés et avec des agences de placement. En désespoir de cause, il affiche le poste. Plus il progresse dans sa recherche, plus il investit de temps et d’argent, et plus il devient pressé d’obtenir des résultats. Il détaille donc le profil idéal qu’il recherche. Or, si vous répondez à environ 75 % des exigences, vous avez une chance !

Clarifiez vos objectifs

Postuler à un emploi qui vous sort de votre zone de confort peut démontrer à l’employeur votre esprit d’initiative et votre désir de progression. À condition, toutefois, que vos objectifs soient clairs.

Ce peut être un désir de changer de profession, de domaine ou de type d’entreprise, de progresser dans votre carrière ou de changer de style de vie, par exemple en passant du statut de travailleur autonome à celui de salarié. Quelles que soient vos motivations, assurez-vous de bien les comprendre et de les accepter. Il vous sera ainsi plus facile de convaincre l’employeur que le poste visé s’inscrit dans vos objectifs de carrière.

Vos meilleures armes

Pour vous démarquer, une lettre de présentation et un CV bien ciblés sont vos meilleurs atouts. Analysez soigneusement les tâches et les exigences du poste et mettez en valeur les éléments pertinents de votre parcours.

Dans votre lettre de présentation, expliquez pourquoi vous vous voyez dans ce poste. Si vous n’avez pas la formation requise, mettez en valeur vos expériences, vos qualités professionnelles et votre ouverture à apprendre.

Le CV, quant à lui, doit illustrer de manière concrète votre progression professionnelle vers l’emploi visé. Ici, il s’agit de cerner les réalisations et les aspects de vos tâches qui correspondent aux exigences du poste. Même une implication bénévole peut être significative si elle vous a permis d’acquérir une expérience pertinente.

Rassurez l’employeur

Vous êtes retenu en entrevue ? Préparez-vous dans l’objectif de rassurer l’employeur sur votre compétence et de le convaincre de vous embaucher. Si on vous demande « Avez-vous déjà fait ce genre de travail ? », ne tombez pas dans le piège du « non » ! Mettez l’accent sur vos compétences transférables et insistez sur les aspects qui correspondent aux exigences de l’employeur. Pour étoffer vos compétences, tenez-vous prêt à donner des exemples et à décrire des situations ou des expériences reliées à l’emploi.

Prenez le contrôle

Enfin, pour faire prendre un nouveau virage à sa carrière, rien ne vaut la candidature spontanée. Si une entreprise vous intéresse, n’hésitez jamais à prendre le téléphone. Plutôt que de vivre le stress de répondre aux exigences d’une offre d’emploi, vous deviendrez ainsi le maître de votre propre offre de services...