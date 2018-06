Les 25 looks les plus «extra» d’Ariana Grande pour ses 25 ans

C’est l’anniversaire d’Ariana Grande aujourd’hui et pour célébrer ses 25 ans, on a décidé de fouiller «les internets» à la recherche de ses looks les plus marquants. Facile quand tu es une artiste féminine à succès!

Sans plus tarder, voici les 25 looks les plus «extra» de la pop star :

1.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 15 Août 2017 à 5 :15 PDT

2.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 9 Avril 2016 à 10 :31 PDT

3.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 26 Juin 2017 à 11 :15 PDT

4.

Une publication partagée par ariananewsalerts (@ariananewsalerts) le 21 Avril 2018 à 7 :59 PDT

5.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 20 Mai 2018 à 10 :57 PDT

6.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 20 Déc. 2017 à 4 :03 PST

7.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 28 Août 2016 à 5 :56 PDT

8.

Une publication partagée par ariananewsalerts (@ariananewsalerts) le 17 Juin 2018 à 10 :38 PDT

9.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 22 Nov. 2015 à 7 :21 PST

10.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 2 Mai 2018 à 10 :23 PDT

11.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 23 Déc. 2017 à 1 :11 PST

12.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 10 Mars 2017 à 12 :50 PST

13.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 23 Mai 2016 à 7 :06 PDT

14.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 3 Mai 2018 à 12 :10 PDT

15.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 4 Août 2016 à 1 :40 PDT

16.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 23 Avril 2018 à 1 :17 PDT

17.

Une publication partagée par ariananewsalerts (@ariananewsalerts) le 30 Mai 2018 à 8 :00 PDT

18.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 15 Févr. 2016 à 6 :44 PST

19.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 6 Févr. 2017 à 11 :44 PST

20.

Une publication partagée par ariananewsalerts (@ariananewsalerts) le 21 Juin 2018 à 9 :00 PDT

21.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 19 Déc. 2017 à 2 :19 PST

22.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 9 Avril 2016 à 12 :22 PDT

23.

Une publication partagée par Law Roach (@luxurylaw) le 7 Mai 2018 à 6 :28 PDT

24.

Une publication partagée par ariananewsalerts (@ariananewsalerts) le 17 Mai 2018 à 8 :11 PDT

25.

Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 26 Avril 2016 à 6 :32 PDT

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook !